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Футболист "Сумгаита" с переломом ноги не сможет тренироваться 4 месяца

Азербайджанский футбол
Новости
30 Ноября 2023 18:01
Футболист "Сумгаита" с переломом ноги не сможет тренироваться 4 месяца

Футболист "Сумгаита" Кристиан Велиновски, которому сломали ногу в матче второго квалификационного раунда Кубка Азербайджана, был прооперирован.

İdman.biz сообщает, что его нога будет в гипсе в течение 14 дней.

Полузащитник, который будет находиться в больнице в течение этого времени, сможет ходить без костыля через 4 недели. Кристиан начнет тренироваться через 3-4 месяца.

Отметим, что на 23-й минуте матча "Лерик" - "Сумгаит" Кристиан получил тяжелую травму и покинул поле. Его немедленно доставили в больницу. Встреча завершилась победой "Сумгаита" со счетом 6:0.

İdman.biz

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