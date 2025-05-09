"Шамахы" мечтает о третьей победе подряд

XXXIV тур Премьер-лиги Азербайджана начнется матчем «Сабах» - «Шамахы».
İdman.biz сообщает, что команды, которые встретятся в первый игровой день, сыграют в 22-й раз в истории национальных чемпионатов.
В предыдущих 21 игре «Сабах» одержал шесть побед, а «Шамахы» - восемь. Семь раз команды не смогли выявить победителя. По разнице забитых и пропущенных мячей бакинская команда также отстает - 21-25.
«Шамахы» выиграла два последних матча. Хозяева поля не проигрывали в последних четырех встречах.
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12.08.2018
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Кешля - Сабах
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0:1
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09.12.2018
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Сабах - Кешля
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1:2
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09.03.2019
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Кешля - Сабах
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3:0
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27.04.2019
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Сабах - Кешля
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1:1
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25.08.2019
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Сабах - Кешля
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0:1
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19.10.2019
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Кешля - Сабах
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1:1
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02.10.2020
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Сабах - Кешля
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0:2
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29.11.2020
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Кешля - Сабах
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1:1
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25.02.2021
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Сабах - Кешля
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1:1
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17.04.2021
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Кешля - Сабах
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0:0
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02.10.2021
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Кешля - Сабах
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2:0
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27.11.2021
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Сабах - Кешля
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2:1
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06.03.2022
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Кешля - Сабах
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0:1
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24.04.2022
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Сабах - Шамахы
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5:1
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02.10.2022
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Шамахы- Сабах
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0:1
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03.12.2022
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Сабах - Шамахы
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1:1
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25.02.2023
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Шамахы - Сабах
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2:1
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29.04.2023
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Сабах - Шамахы
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1:0
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04.08.2024
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Сабах - Шамахы
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2:2
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22.12.2024
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Шамахы - Сабах
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3:1
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09.03.2025
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Шамахы - Сабах
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1:0
Отметим, что игра начнется в 19:00.
İdman.biz