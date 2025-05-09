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"Шамахы" мечтает о третьей победе подряд

Азербайджанский футбол
Новости
9 Мая 2025 11:05
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"Шамахы" мечтает о третьей победе подряд

XXXIV тур Премьер-лиги Азербайджана начнется матчем «Сабах» - «Шамахы».

İdman.biz сообщает, что команды, которые встретятся в первый игровой день, сыграют в 22-й раз в истории национальных чемпионатов.

В предыдущих 21 игре «Сабах» одержал шесть побед, а «Шамахы» - восемь. Семь раз команды не смогли выявить победителя. По разнице забитых и пропущенных мячей бакинская команда также отстает - 21-25.

«Шамахы» выиграла два последних матча. Хозяева поля не проигрывали в последних четырех встречах.

12.08.2018

Кешля - Сабах

0:1

09.12.2018

Сабах - Кешля

1:2

09.03.2019

Кешля - Сабах

3:0

27.04.2019

Сабах - Кешля

1:1

25.08.2019

Сабах - Кешля

0:1

19.10.2019

Кешля - Сабах

1:1

02.10.2020

Сабах - Кешля

0:2

29.11.2020

Кешля - Сабах

1:1

25.02.2021

Сабах - Кешля

1:1

17.04.2021

Кешля - Сабах

0:0

02.10.2021

Кешля - Сабах

2:0

27.11.2021

Сабах - Кешля

2:1

06.03.2022

Кешля - Сабах

0:1

24.04.2022

Сабах - Шамахы

5:1

02.10.2022

Шамахы- Сабах

0:1

03.12.2022

Сабах - Шамахы

1:1

25.02.2023

Шамахы - Сабах

2:1

29.04.2023

Сабах - Шамахы

1:0

04.08.2024

Сабах - Шамахы

2:2

22.12.2024

Шамахы - Сабах

3:1

09.03.2025

Шамахы - Сабах

1:0

Отметим, что игра начнется в 19:00.

İdman.biz

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