"Шамахы" мечтает о третьей победе подряд

XXXIV тур Премьер-лиги Азербайджана начнется матчем «Сабах» - «Шамахы».

İdman.biz сообщает, что команды, которые встретятся в первый игровой день, сыграют в 22-й раз в истории национальных чемпионатов.

В предыдущих 21 игре «Сабах» одержал шесть побед, а «Шамахы» - восемь. Семь раз команды не смогли выявить победителя. По разнице забитых и пропущенных мячей бакинская команда также отстает - 21-25.

«Шамахы» выиграла два последних матча. Хозяева поля не проигрывали в последних четырех встречах.

12.08.2018 Кешля - Сабах 0:1 09.12.2018 Сабах - Кешля 1:2 09.03.2019 Кешля - Сабах 3:0 27.04.2019 Сабах - Кешля 1:1 25.08.2019 Сабах - Кешля 0:1 19.10.2019 Кешля - Сабах 1:1 02.10.2020 Сабах - Кешля 0:2 29.11.2020 Кешля - Сабах 1:1 25.02.2021 Сабах - Кешля 1:1 17.04.2021 Кешля - Сабах 0:0 02.10.2021 Кешля - Сабах 2:0 27.11.2021 Сабах - Кешля 2:1 06.03.2022 Кешля - Сабах 0:1 24.04.2022 Сабах - Шамахы 5:1 02.10.2022 Шамахы- Сабах 0:1 03.12.2022 Сабах - Шамахы 1:1 25.02.2023 Шамахы - Сабах 2:1 29.04.2023 Сабах - Шамахы 1:0 04.08.2024 Сабах - Шамахы 2:2 22.12.2024 Шамахы - Сабах 3:1 09.03.2025 Шамахы - Сабах 1:0

Отметим, что игра начнется в 19:00.

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