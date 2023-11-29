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«Сабаилу» не хватило одного мяча до рекорда

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2023 14:14
«Сабаилу» не хватило одного мяча до рекорда

Во втором отборочном раунде Кубка Азербайджана «Сабаил» разгромил «Шафа» со счетом 7:0.

Как сообщает Idman.biz, это повторение самой крупной выездной победы в истории команды Шаина Диниева с учетом всех турниров.

В сезоне 2016/17 бакинский клуб выступал в I дивизионе и одержал победу на поле соперника с разницей в 7 мячей.

22 февраля 2017 года «Сабаил» выиграл, забив 7 безответных голов в гостевом матче против «Гоязани». Повторив этот рекорд через 6 лет и 9 месяцев - 2470 дней, столичный отпраздновал одну из трех крупнейших побед в своей истории.

А самая крупная победа «Сабаила» пришлась на I дивизион. Столичный клуб разгромил «Бакылы» со счетом 11:3. Чтобы повторить эту рекордную разницу, пришедшуюся на 24 ноября 2016 года, команде не хватило одного мяча.

İdman.biz

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