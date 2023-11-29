Гаджи Алиев: "Нельзя упускать шанс, мы должны выйти из группы в матче с "Мольде"

«Нельзя упускать такой шанс. После игры в Норвегии «Карабах» может обеспечить себе выход в плей-офф».

Об этом в İdman.biz заявил борец вольного стиля сборной Азербайджана Гаджи Алиев.

Трехкратный чемпион мира прокомментировал предстоящий матч агдамцев в рамках V тура Лиги Европы. Он также отметил, что встреча, которая пройдет 30 ноября, крайне важна для чемпиона Азербайджана.

Отметив силу "Мольде", борец выразил уверенность, что команда Гурбан Гурбанова вернется из Норвегии с победой: "Карабах" уже зарекомендовал себя в еврокубках. Команда всегда выходит на матчи хорошо подготовленной. Мы неизменно поддерживаем наших спортсменов. Естественно, это наш долг. От всей души желаю "Карабаху" успехов. Я верю, что наша команда принесет нам радость победы".

Банучичек Гусейнли

İdman.biz