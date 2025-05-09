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"Сумгайыт" расстанется с футболистом

Азербайджанский футбол
Новости
9 Мая 2025 14:59
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"Сумгайыт" расстанется с футболистом

Ровлан Мурадов покинет "Сумгайыт" по окончании сезона.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo, опытный полузащитник недоволен своим положением в футбольной команде.

И это не без причины. После зимнего перерыва 27-летний футболист большую часть времени проводит на скамейке запасных. По поводу седьмого номера сумгайытцев есть предложения от нескольких клубов.

Однако Мурадов ни при каких обстоятельствах не хочет оставаться в "Сумгайыте".

Отметим, что воспитанник "Габалы" защищает честь "Сумгайыта" с 2023 года. За этот период вингер забил шесть голов и отдал 12 результативных передач в 68 матчах.

İdman.biz

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