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Они не смогут помочь "Нефтчи" в игре с "Туран Товузом"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Мая 2025 15:37
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Они не смогут помочь "Нефтчи" в игре с "Туран Товузом"

Прояснилась ситуация с травмированными игроками «Нефтчи».

По информации, предоставленной İdman.biz клубом, на матч с «Туран Товузом» в 34-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу «черно-белые» выйдут с потерями.

Эмиль Сафаров, Роберт Бауэр, Рафаэль Гуззо, Рамиль Шейдаев, Ходжат Хагверди и Юри Матиас пропустят выездной матч из-за травм, а Эльвин Джамалов - из-за дисквалификации.

«Нефтчи» уже завершил подготовку к матчу. Сегодня в футбольном центре «Нефтчи» прошла заключительная предматчевая тренировка «черно-белых». После завершения подготовительного процесса команда отправилась в Товуз.

Отметим, что матч «Туран Товуз» - «Нефтчи», который состоится на городском стадионе Товуза 10 мая, начнется в 19:30.

İdman.biz

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