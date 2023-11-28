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Рафик Гусейнов: “Азербайджанскому футболу повезло, что у него есть такой тренер"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2023 10:58
Рафик Гусейнов: “Азербайджанскому футболу повезло, что у него есть такой тренер"

«Я рад, что таким образом пропагандируются выдающиеся личности азербайджанского спорта. Это прямой показатель того, на каком уровне и качестве работает Министерство молодежи и спорта".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский борец Рафиг Гусейнов, оценивая фильм “Когда стадионы молчат”, посвященный главному тренеру футбольного клуба “Карабах” Гурбану Гурбанову.

Сам двукратный чемпион мира подчеркнул, что считает себя одним из счастливчиков, так как знает лично Гурбан Гурбанова. “Он вывел наш футбол на высокий уровень. Азербайджанскому футболу повезло, что у него есть такой тренер и личность, как Гурбан Гурбанов. Он добьется еще больших успехов. Есть много фильмов, в которых экранизированы азербайджанские спортсмены. Конечно, было бы хорошо снять подобный фильм о борьбе”.

Отметим, что с 30 ноября фильм будет показан во всех кинотеатрах страны.

Эмин Ага

İdman.biz

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