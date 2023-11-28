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Джанни Де Бьязи: "В ближайшие годы сборная Азербайджана может добиться большего"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2023 10:22
Джанни Де Бьязи: "В ближайшие годы сборная Азербайджана может добиться большего"

«Несмотря на то, что я недавно попрощался с АФФА, у меня в планах новый проект».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи.

По словам итальянского специалиста, за три года он принес большую пользу команде. В интервью, данном на родине, он также выразил сожаление по поводу того, что срок его контракта не был продлен: «В отборочном турнире ЕВРО-2024 мы набрали 7 очков в группе из пяти команд. Играли наравне с ведущими сборными. В первой игре с Бельгией мы смотрелись уверенно, даже с Австрией заслужили ничью.

Домашняя победа над Швецией останется в истории. Даже не думал, что мы выиграем со счетом 3:0. Сформировался состав из хороших футболистов, команда находится на пути к успеху. И в ближайшие годы они могут добиться большего».

Де Бьязи также выразил благодарность на работу в сборной Азербайджана: “Это было приятное путешествие. Я показал, что даже коллектив с ограниченными футбольными ресурсами может хорошо играть. Тренировать такую команду, как Азербайджан непросто по многим причинам. Я испытал особую среду”.

Отметим, что 22 ноября Исполком АФФА принял решение не заключать новый контракт с главным тренером сборной.

İdman.biz

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