Шахруддин Магомедалиев: "Я в долгу перед Азербайджаном и "Карабахом"

Вратарь футбольного клуба «Карабах» Шахруддин Магомедалиев заявил, что испытывает глубокую благодарность к Азербайджану и своему клубу. По его словам, он считает своим долгом приносить пользу как сборной, так и команде, передает İdman.biz.

«Хочу приносить пользу своей команде и стране, потому что все, что дал мне Азербайджан, я обязательно должен вернуть. Я думаю, у меня еще много долгов перед этой страной и особенно перед клубом, которые я должен отдать», — подчеркнул в подкасте "ПОДКАТ" Магомедалиев.

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