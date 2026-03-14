Айхан Абасов: "Многие руководители клубов уже должны уйти"

Главный тренер "Шамахы" Айхан Абасов прокомментировал матч с "Сумгайытом" (1:0) в 24-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу, передает İdman.Biz.

"Получился интересный матч. Мы хотели приблизиться к командам, которые находятся выше в таблице. Была хорошая атмосфера. Мы одержали важную победу. Благодарю футболистов за их самоотдачу. У нас были и болезненные поражения, но сейчас мы смогли стать более крепкой командой. Возможно, если бы по ходу сезона мы не потеряли очки в некоторых матчах, сейчас могли бы находиться выше", - заявил Абасов.

Тренер также отметил, что впереди у команды важный период. "До паузы остается один матч. Впереди также игры сборной. Мы действительно устали, но я бы не хотел, чтобы была пауза. В последних матчах команда показывает хорошую игру. Мы проиграли только "Карабаху", - подчеркнул специалист.

Отвечая на вопрос о будущем и возможном уходе по окончании сезона, Аббасов отметил, что развитие клуба напрямую связано с финансами. "Для развития клуба нужно работать шаг за шагом. В прошлом сезоне наши ведущие игроки ушли. В этом году те футболисты, которые пришли, тоже хорошо себя показывают. Мы понимаем, что удержать их будет трудно. Если хочешь чего-то добиться, нужно сохранить состав и усиливаться. Это напрямую связано с бюджетом. Клуб тоже должен развиваться", - сказал он.

Говоря о положении местных тренеров, наставник высказался довольно откровенно. "Ответ на этот вопрос внутри нас самих. Пока мы сами не начнем поддерживать друг друга, ничего не изменится. Смотрю, известные тренеры критикуют местных специалистов и хотят занять их место. Когда мы начнем ценить себя, когда руководители клубов будут стоять за местными тренерами, тогда можно будет спокойно работать. Сейчас же примерно 90 процентов руководителей клубов не поддерживают местных тренеров. Это большая тема", - отметил Абасов.

Он также высказался о руководстве клубов. "Многие руководители клубов уже должны уйти. Они не дают результатов. Их тоже нужно спрашивать за работу. Сколько можно менять тренеров? Проблема не только в тренерах. Есть специалисты, которые удерживают команду, но неправильные трансферы со стороны руководства создают проблемы. Наша проблема не только в тренерах. Местные тренеры тоже должны поддерживать друг друга и не говорить плохо один о другом", - заявил специалист.

Отдельно Абасов прокомментировал ситуацию с нападающим Каримом Росси. "Где бы я ни работал, мои нападающие показывали хорошие результаты. Али Гурбани, Пейман Бабаи, Ричард Гадзе... Росси я присмотрел еще два года назад. Но когда он пришел, был не в такой форме. Он много работал. Сейчас будет сложно удержать его в "Шамахы". Он уже забил девять голов. Сейчас есть нападающие, которые получают 400-500 тысяч, но не могут забить и два гола", - сказал тренер.

Также Абасов прокомментировал эпизод с главным тренером "Сумгайыта" Сашей Иличем. "Он профессиональный тренер. После игры мы поздоровались, он поздравил меня. У нас есть тренеры, которые подходят, когда выигрывают, но не делают этого после поражения", - отметил он.

В завершение наставник ответил на вопрос о том, что некоторые местные специалисты критикуют его за работу сразу в двух местах. "Я знаю об этом. Пусть не торопятся. С лета буду работать в одном месте", - добавил Абасов.