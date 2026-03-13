Физули Мамедов: "Такой команде, как "Араз-Нахчыван", сложно забить два-три гола"

Главный тренер "Карван-Евлаха" Физули Мамедов прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Араз-Нахчывана".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой команды из Нахчывана со счетом 2:1.

Специалист отметил, что его команда рассчитывала как минимум не проиграть. "По крайней мере мы думали о том, чтобы не проиграть. Хотели добиться победы. К игре готовились очень серьезно", - заявил Мамедов.

По словам тренера, ключевыми стали ошибки в первом тайме. "В первой половине допустили две ошибки. После этого было сложно вернуться в игру. Во втором тайме мы действовали более агрессивно, забили один гол. У нас были моменты, чтобы забить и второй, но мы не смогли ими воспользоваться", - сказал он.

Мамедов также отметил силу соперника. "Такой команде, как "Араз-Нахчыван", очень сложно забить два-три гола. Во втором тайме мы больше играли впереди, создали несколько эпизодов. В некоторых моментах неправильные решения помешали нам забить второй мяч", - подчеркнул главный тренер "Карван-Евлаха".