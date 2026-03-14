14 Марта 2026 00:21
Саша Илич прокомментировал слухи об уходе из "Сумгайыта"

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич прокомментировал матч с "Шамахы" (0:1) в 24-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, сербский специалист признался, что его команда имела шансы на положительный результат, однако не смогла ими воспользоваться.

"Наши матчи против "Шамахы" всегда проходят тяжело. У нас были шансы, но мы не смогли ими воспользоваться", - заявил Илич.

Тренер также прокомментировал слухи о том, что игроки могли не поддерживать его на поле. "Думаю, футболисты боролись до самого конца. Я не считаю, что такое возможно. Если сравнивать с другими нашими поражениями, сегодня мы сыграли лучше. Не знаю, почему мы не можем победить уже девять матчей. Поскольку наши шансы на еврокубки уменьшились, в следующих играх мы дадим шанс и молодым футболистам из нашей академии", - сказал наставник.

Илич подчеркнул, что считает правильным давать возможность молодежи, когда команда не показывает результатов. "В прошлом матче именно я хотел, чтобы пенальти пробил Сабухи. Но затем он сказал, что удар у него не получится, и передал мяч Рустаму. Этот вопрос находится под моим контролем. То, что стратегия определяется руководством клуба, - это нормально. Когда нет результата, я сторонник того, чтобы давать шанс молодым игрокам. Мы хорошо начали чемпионат, но еще раньше понимали, что спустя некоторое время нам понадобятся новые футболисты. После зимнего трансферного периода усилиться так, как мы хотели, не удалось, и в итоге мы начали терпеть такие поражения", - отметил специалист.

Отвечая на вопрос о возможном уходе из клуба по окончании сезона, тренер заявил, что пока не думает об этом. "У меня есть контракт. Я об этом не думал. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы завершить сезон на тех позициях, которых заслуживает "Сумгайыт". В конце сезона мы поговорим об этом", - добавил Илич.

İdman.Biz
