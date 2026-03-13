Андрей Демченко: "С каждой игрой мы действуем лучше"

Главный тренер "Араз-Нахчыван" Андрей Демченко прокомментировал победу своей команды над "Карван-Евлах" в матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги, сообщает İdman.Biz.

Украинский специалист отметил, что первый тайм его команда провела более уверенно и сумела реализовать свои моменты.

"Первый тайм прошел для нас более успешно. Мы забили два красивых гола. Во втором тайме допустили ошибку и пропустили. В таких играх важно сохранять контроль и удерживать победный счет", заявил Демченко на послематчевой пресс-конференции.

По словам наставника, у команды были возможности увеличить преимущество, однако реализовать их не удалось.

"Во втором тайме у нас тоже были хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. В футболе так бывает: если не забиваешь ты, забивают тебе. Концовка матча получилась для нас напряженной", отметил он.

Демченко также подчеркнул, что команда постепенно прибавляет и все лучше понимает требования тренерского штаба.

"Мне кажется, что от игры к игре мы действуем все лучше. Футболисты понимают, чего от них требуют тренеры, и стараются выполнять поставленные задачи", добавил специалист.