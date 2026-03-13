13 Марта 2026
Андрей Демченко: "С каждой игрой мы действуем лучше"

13 Марта 2026 22:40
Андрей Демченко: "С каждой игрой мы действуем лучше"

Главный тренер "Араз-Нахчыван" Андрей Демченко прокомментировал победу своей команды над "Карван-Евлах" в матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги, сообщает İdman.Biz.

Украинский специалист отметил, что первый тайм его команда провела более уверенно и сумела реализовать свои моменты.

"Первый тайм прошел для нас более успешно. Мы забили два красивых гола. Во втором тайме допустили ошибку и пропустили. В таких играх важно сохранять контроль и удерживать победный счет", заявил Демченко на послематчевой пресс-конференции.

По словам наставника, у команды были возможности увеличить преимущество, однако реализовать их не удалось.

"Во втором тайме у нас тоже были хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. В футболе так бывает: если не забиваешь ты, забивают тебе. Концовка матча получилась для нас напряженной", отметил он.

Демченко также подчеркнул, что команда постепенно прибавляет и все лучше понимает требования тренерского штаба.

"Мне кажется, что от игры к игре мы действуем все лучше. Футболисты понимают, чего от них требуют тренеры, и стараются выполнять поставленные задачи", добавил специалист.

İdman.Biz
Новости по теме

Физули Мамедов: "Такой команде, как "Араз-Нахчыван", сложно забить два-три гола"
21:44
Азербайджанский футбол

Физули Мамедов: "Такой команде, как "Араз-Нахчыван", сложно забить два-три гола"

Тренер "Карван-Евлах" прокомментировал поражение в матче Премьер-лиги
Легионер "Карабаха" продолжит карьеру в Норвегии
15:22
Азербайджанский футбол

Легионер "Карабаха" продолжит карьеру в Норвегии

Крис Куаку близок к переходу в "Сарпсборг 08"

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала
14:15
Азербайджанский футбол

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала - ВИДЕО

Невеста Тимотеуш Пухача пригласила предполагаемую любовницу на свое шоу
"Карабах" может подписать экс-игрока сборной Франции U19
13:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" может подписать экс-игрока сборной Франции U19

Французский вингер рассматривается как кандидат на летнее усиление агдамского клуба

Экс-игрок сборной Азербайджана назначен на должность руководителя академии ФК "Шафа"
03:50
Азербайджанский футбол

Экс-игрок сборной Азербайджана назначен на должность руководителя академии ФК "Шафа"

За свою профессиональную карьеру Набиев выступал в составе "Нефтчи" и "Турана"
АФФА назначила руководителя проекта "Элитная тренировка" - ЭКСКЛЮЗИВ
12 Марта 18:20
Азербайджанский футбол

АФФА назначила руководителя проекта "Элитная тренировка" - ЭКСКЛЮЗИВ

Им станет бывший директор футбольной академии "Сабаила"

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"