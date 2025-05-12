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Главный тренер "Нефтчи": "В этом году в Лиге чемпионов нам улыбнется удача"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Мая 2025 14:03
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Главный тренер "Нефтчи": "В этом году в Лиге чемпионов нам улыбнется удача"

Главный тренер женской футбольной команды клуба «Нефтчи» Сиясет Аскеров поделился мыслями о том, как коллектив стал чемпионом Азербайджана и вышел в Лигу чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, специалист рассказал Report, что, несмотря на прошлогоднее чемпионство на международном соревновании их ждала неудача.

Он сказал, что определенные трудности они испытали только в матчах с «Сумгайытом» в этом сезоне:

«В этот раз чемпионство было немного другим. Потому что количество команд было небольшим. Однако подход руководства клуба «Нефтчи» к женскому футболу в последние годы и та хорошая работа, которую они проделали, являются одними из главных архитекторов этого чемпионства. Определенные трудности были в играх с «Сумгайытом» в чемпионате. Однако мы победили своего соперника в обоих матчах. В итоге мы выиграли чемпионство. Вот что важно. Мы также выиграли чемпионство в прошлом сезоне. Но, к сожалению, не смогли хорошо выступить в Лиге чемпионов УЕФА. Надеюсь, что в этом году удача улыбнется нам, и мы попадем в подходящую группу. А главное, мы заработаем рейтинговые очки для своей страны».

Аскеров подчеркнул, что главной целью в Лиге чемпионов УЕФА в этом году станет выход из группы:

«У нас осталось две игры в чемпионате страны. Потом дадим команде отдохнуть. Жеребьевка должна состояться в июне. После того, как определятся соперники, руководство ознакомится с планами. Тренировочные сборы, наверное, начнем позже. В этом году хотим лучше сформировать команду и добиться нужного результата. Не думаю, что в составе будет много изменений. Мы будем подписывать игроков на определенные позиции. Будут групповые игры. В плей-офф выйдут только победители групп. Команда, победившая на этой стадии, выйдет в основную. Нашей главной целью будет выход из группы».

Отметим, что «Нефтчи», набравший 36 очков после 12 игр, опережает своего ближайшего конкурента «Сумгайыт» в турнирной таблице женской лиги АФФА на 10 баллов. До конца сезона 2024/2025 осталось три тура.

İdman.biz

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