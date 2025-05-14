Игрок сборной Азербайджана по футболу Рахиль Мамедов покинул польский клуб «Радомяк».

Как передает İdman.biz, об этом сообщает польская пресса.

Это произошло из-за ухудшения отношений между защитником и главным тренером Жоау Энрике. Когда в марте Рахиль прибыл на сборы национальной сборной Азербайджана, он вернулся в клуб поздно, так как был в поездке с семьей. Это возмутило главного тренера. Защитник, некоторое время страдавший от травмы, свой последний матч за «Радомяк» провел в феврале.

Отметим, что Рахиль сыграл за польскую команду 12 матчей чемпионата и две кубковых встречи.

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