Три игры в Премьер-лиге Мисли начнутся одновременно

Объявлено расписание матчей XXXV тура Премьер-лиги Мисли по футболу.
İdman.biz сообщает, что игры тура пройдут в течение двух дней.
Все три встречи начнутся одновременно. Одновременно в борьбу вступят «Араз-Нахчыван», «Туран Товуз» и «Сабах», имеющие шансы на бронзовую медаль и четвертое место.
Премьер-лига
XXXV тур
17 мая (суббота)
17:00 «Сумгайыт» – «Туран Товуз»
Сумгайытский городской стадион имени М. Гусейнзаде
17:00 «Зиря» - «Сабах»
Стадион спортивного комплекса «Зиря»
17:00 «Шамахы» – «Араз-Нахчыван»
Шамахинский городской стадион
18 мая (воскресенье)
17:00 «Нефтчи» – «Сабаил»
«Нефтчи Арена»
19:00. «Карабах» – «Кяпаз»
«Азерсун Арена»
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