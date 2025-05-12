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Три игры в Премьер-лиге Мисли начнутся одновременно

Азербайджанский футбол
Новости
12 Мая 2025 10:05
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Три игры в Премьер-лиге Мисли начнутся одновременно

Объявлено расписание матчей XXXV тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что игры тура пройдут в течение двух дней.

Все три встречи начнутся одновременно. Одновременно в борьбу вступят «Араз-Нахчыван», «Туран Товуз» и «Сабах», имеющие шансы на бронзовую медаль и четвертое место.

Премьер-лига
XXXV тур
17 мая (суббота)

17:00 «Сумгайыт» – «Туран Товуз»
Сумгайытский городской стадион имени М. Гусейнзаде

17:00 «Зиря» - «Сабах»
Стадион спортивного комплекса «Зиря»

17:00 «Шамахы» – «Араз-Нахчыван»
Шамахинский городской стадион

18 мая (воскресенье)
17:00 «Нефтчи» – «Сабаил»
«Нефтчи Арена»

19:00. «Карабах» – «Кяпаз»
«Азерсун Арена»

İdman.biz

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