"Сабаил" прощается с Азербайджанской Премьер-лигой

Бакинский клуб "Сабаил" за два тура до конца чемпионата потерял шансы на сохранение места в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, последним в таблице стал «Сабаил», который и покинет высший дивизион.

Профессиональный футбольный клуб «Сабаил» был основан 15 августа 2016 года. Уже в дебютном сезоне 2016/2017 команда выступила успешно и получила право играть в Азербайджанской Премьер-лиге.

Наивысшего результата «моряки» добились в сезоне 2018/2019, завоевав бронзовые медали чемпионата Азербайджана. Тогда же клуб впервые и единственный раз выступил в Лиге Европы.

За два тура до конца сезона «Сабаил» занимает 10-е место с 22 очками и отстаёт от девятого места, которое занимает «Кяпаз», на 7 очков.

Отметим, что в следующем сезоне число команд в Премьер-лиге увеличится до 12.

В элитный дивизион поднимутся три клуба из Первой лиги — «Габала», «Имишлы» и «Карван».

İdman.biz