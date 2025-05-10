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"Нефтчи" в Лиге чемпионов - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
10 Мая 2025 15:50
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"Нефтчи" в Лиге чемпионов - ФОТО

Определилась команда, которая представит Азербайджан в сезоне 2025/26 женской Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, «Нефтчи» примет участие в континентальном турнире во второй раз подряд.

Бакинский коллектив заслужил это право, выиграв чемпионат АФФА среди девушек. «Черно-белые» заняли первое место в 13-м туре.

Команда главного тренера Сиясета Аскерова оформила чемпионство победой со счетом 3:0 над «Дирчелиш». Набрав 36 очков после 12 игр, «Нефтчи» опережает ближайшего конкурента «Сумгайыт» в турнирной таблице на 10 очков.

Отметим, что «Нефтчи» в прошлом сезоне также завоевал чемпионский титул.

İdman.biz

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