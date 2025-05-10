Эльвин Мамедов: "Сабаилу" нужно измениться, чтобы вернуться в элиту"

«Мы знали, что нас ждёт тяжёлый матч. Бог дал нам шанс, мы хотели им воспользоваться. Но не получилось. Мы хорошо боролись. Благодарю игроков. Спортивное счастье обошло нас стороной».

Как передаёт İdman.biz, об этом заявил тренер «Сабаила» Элвин Мамедов на послематчевой пресс-конференции после встречи с «Зиря».

Он прокомментировал домашнее поражение со счётом 0:1 в 34-м туре Misli Премьер-лиги. Мамедов отметил, что клубу предстоит измениться, чтобы вернуться в элиту:

«Благодарю руководство за предоставленный шанс. Мы старались сделать всё возможное. Моё имя тоже на кону. Пока мы не обсуждали это с руководством, ведь у нас была надежда. Если поступит предложение снова вернуться в Премьер-лигу — почему бы и нет? Нам нужно измениться и ментально. Есть так много молодых тренеров — почему бы и нет? В футболе бывают и взлёты, и падения.

Почему не вернуться? Почему должна быть травма? Было и много хорошего. У меня были ошибки, но были и правильные решения. Мы только начали работать, у нас есть цель. Нужно изменить отношение к молодым — почему не доверять молодым? Возможно, кто-то себя проявит. Сегодня я счастлив, несмотря на то, что у меня всего лишь категория B, мне доверили такую ответственность. Мы все старались. Было и много позитивного».**

Отметим, что после этого поражения «Сабайл» попрощался с Премьер-лигой.

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