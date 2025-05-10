Адиль Шукюров: "Туран Товуз" должен играть в более креативный футбол"

«На данный момент стало ясно, что «Карабах» и «Зиря» будут представлять Азербайджан в Европе. Хотя «Араз-Нахчыван» выполнил свою задачу на 50 процентов, необходимо дождаться последних матчей чемпионата, чтобы и он попал в еврокубки».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил бывший главный тренер «Зиря» и «Кяпаза» Адиль Шукюров.

Специалист напомнил, что после финального матча Кубка Азербайджана станет ясно, в какой еврокубок отправится «Зиря» - в Лигу Европы или в Лигу конференций:

«Точно так же судьба «Сабаха» и «Туран Товуза» также зависит от результата финального матча. Но в отличие от товузской команды, участие «Араза Нахчывана» и «Сабаха» в Европе зависит от своего выступления. Если смотреть с футбольной точки зрения, то можно сказать, что как бы прагматично «Туран Товуз» ни играл в футбол, в текущий период они должны демонстрировать более креативный. «Араз Нахчыван» должен набрать не менее четырех очков в последних трех турах, чтобы обеспечить себе участие в Лиге конференций финала Кубка».

İdman.biz