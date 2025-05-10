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"Туран Товуз" и "Нефтчи" снова сыграют вничью?

Азербайджанский футбол
Новости
10 Мая 2025 13:59
20
"Туран Товуз" и "Нефтчи" снова сыграют вничью?

В Товузе завершится второй день XXXIV тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что «Туран Товуз» и «Нефтчи» проведут 12-ю игру в рамках чемпионата.

Западники, одержавшие пока только одну победу, довольствовались пятью ничьими. Бакинская команда набирал по три очка пять раз. Разница мячей также в пользу «черно-белых» - 15-9.

«Нефтчи» не потерпел ни одного поражения в последних семи матчах. Последние три игры завершились вничью.

08.10.2022

Нефтчи - Туран Товуз

0:0

15.12.2022

Туран Товуз - Нефтчи

0:1

05.03.2023

Нефтчи - Туран Товуз

4:0

07.05.2023

Туран Товуз - Нефтчи

4:0

30.09.2023

Туран Товуз - Нефтчи

0:1

10.12.2023

Нефтчи - Туран Товуз

3:2

24.02.2024

Туран Товуз - Нефтчи

1:1

28.04.2024

Нефтчи - Туран Товуз

3:0

03.08.2024

Нефтчи - Туран Товуз

0:0

21.12.2024

Туран Товуз - Нефтчи

1:1

10.03.2025

Нефтчи - Туран Товуз

1:1

Отметим, что матч начнется в 19:30.

İdman.biz

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