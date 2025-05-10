"Туран Товуз" и "Нефтчи" снова сыграют вничью?

В Товузе завершится второй день XXXIV тура Премьер-лиги Мисли по футболу.
İdman.biz сообщает, что «Туран Товуз» и «Нефтчи» проведут 12-ю игру в рамках чемпионата.
Западники, одержавшие пока только одну победу, довольствовались пятью ничьими. Бакинская команда набирал по три очка пять раз. Разница мячей также в пользу «черно-белых» - 15-9.
«Нефтчи» не потерпел ни одного поражения в последних семи матчах. Последние три игры завершились вничью.
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08.10.2022
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Нефтчи - Туран Товуз
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0:0
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15.12.2022
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Туран Товуз - Нефтчи
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0:1
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05.03.2023
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Нефтчи - Туран Товуз
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4:0
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07.05.2023
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Туран Товуз - Нефтчи
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4:0
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30.09.2023
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Туран Товуз - Нефтчи
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0:1
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10.12.2023
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Нефтчи - Туран Товуз
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3:2
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24.02.2024
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Туран Товуз - Нефтчи
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1:1
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28.04.2024
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Нефтчи - Туран Товуз
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3:0
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03.08.2024
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Нефтчи - Туран Товуз
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0:0
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21.12.2024
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Туран Товуз - Нефтчи
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1:1
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10.03.2025
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Нефтчи - Туран Товуз
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1:1
Отметим, что матч начнется в 19:30.
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