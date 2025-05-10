"Туран Товуз" и "Нефтчи" снова сыграют вничью?

В Товузе завершится второй день XXXIV тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что «Туран Товуз» и «Нефтчи» проведут 12-ю игру в рамках чемпионата.

Западники, одержавшие пока только одну победу, довольствовались пятью ничьими. Бакинская команда набирал по три очка пять раз. Разница мячей также в пользу «черно-белых» - 15-9.

«Нефтчи» не потерпел ни одного поражения в последних семи матчах. Последние три игры завершились вничью.

08.10.2022 Нефтчи - Туран Товуз 0:0 15.12.2022 Туран Товуз - Нефтчи 0:1 05.03.2023 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 07.05.2023 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 30.09.2023 Туран Товуз - Нефтчи 0:1 10.12.2023 Нефтчи - Туран Товуз 3:2 24.02.2024 Туран Товуз - Нефтчи 1:1 28.04.2024 Нефтчи - Туран Товуз 3:0 03.08.2024 Нефтчи - Туран Товуз 0:0 21.12.2024 Туран Товуз - Нефтчи 1:1 10.03.2025 Нефтчи - Туран Товуз 1:1

Отметим, что матч начнется в 19:30.

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