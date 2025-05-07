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РАЗНИЦА между "Шамахы" и "Туран Товузом"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Мая 2025 15:41
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РАЗНИЦА между "Шамахы" и "Туран Товузом"

Стали известны клубы, которые делают ставку на молодых и опытных игроков.

İdman.biz сообщает, что CIES подготовил отчет по 65 лигам мира.

Определены процентные доли игроков в возрасте до 21 года, 22-25 лет, 26-29 лет и старше 30 лет в клубах, участвующих в этих чемпионатах. Также были обнародованы показатели клубов, выступающих в Премьер-лиге Мисли.

22,5 процента состава «Шамахы» составляют игроки моложе 21 года. В «Туран Товузе» этот показатель составляет 2,1 процента.

В «Араз-Нахчыване» больше футболистов старше 30 лет. Меньше таких игроков у «Кяпаза».

Отметим, что в общем рейтинге у "Ломмеля" больше всего футболистов моложе 21 года - 69,4 процента. В «Младости» 76,7% составляют игроки старше 30 лет.

До 21

22-25

26-29

30+

Шамахы

22,,5

20,,9

41,,2

15,,4

Нефтчи

13,,1

10,,4

35,,5

41,,1

Сабах

9,,3

27,,1

39,,1

24,,5

Сумгайыт

8,,2

23,,4

48,,6

19,,7

Зиря

7,,0

22,,8

53,,9

16,,4

Карабах

5,,7

30,,7

36,,4

27,,3

Сабаил

3,,2

56,,7

28,,8

11,,3

Кяпаз

3,,1

40,,2

47,,1

9,,6

Араз-Нахчыван

2,,5

3,,6

37,,3

56,,6

Туран Товуз

2,,1

35,,7

38,,6

23,,6

İdman.biz

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