РАЗНИЦА между "Шамахы" и "Туран Товузом"

Стали известны клубы, которые делают ставку на молодых и опытных игроков.
İdman.biz сообщает, что CIES подготовил отчет по 65 лигам мира.
Определены процентные доли игроков в возрасте до 21 года, 22-25 лет, 26-29 лет и старше 30 лет в клубах, участвующих в этих чемпионатах. Также были обнародованы показатели клубов, выступающих в Премьер-лиге Мисли.
22,5 процента состава «Шамахы» составляют игроки моложе 21 года. В «Туран Товузе» этот показатель составляет 2,1 процента.
В «Араз-Нахчыване» больше футболистов старше 30 лет. Меньше таких игроков у «Кяпаза».
Отметим, что в общем рейтинге у "Ломмеля" больше всего футболистов моложе 21 года - 69,4 процента. В «Младости» 76,7% составляют игроки старше 30 лет.
|
До 21
|
22-25
|
26-29
|
30+
|
Шамахы
|
22,,5
|
20,,9
|
41,,2
|
15,,4
|
Нефтчи
|
13,,1
|
10,,4
|
35,,5
|
41,,1
|
Сабах
|
9,,3
|
27,,1
|
39,,1
|
24,,5
|
Сумгайыт
|
8,,2
|
23,,4
|
48,,6
|
19,,7
|
Зиря
|
7,,0
|
22,,8
|
53,,9
|
16,,4
|
Карабах
|
5,,7
|
30,,7
|
36,,4
|
27,,3
|
Сабаил
|
3,,2
|
56,,7
|
28,,8
|
11,,3
|
Кяпаз
|
3,,1
|
40,,2
|
47,,1
|
9,,6
|
Араз-Нахчыван
|
2,,5
|
3,,6
|
37,,3
|
56,,6
|
Туран Товуз
|
2,,1
|
35,,7
|
38,,6
|
23,,6
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