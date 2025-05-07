АФФА предупредила "Карабах"

Дана правовая оценка событиям, произошедшим после матча «Азербайджанские орлы» - «Карабах» в лиге U-10.

İdman.biz сообщает, что Дисциплинарный комитет АФФА принял соответствующие решения относительно инцидента.

Главный тренер «Карабаха» Шохрат Юсифов был дисквалифицирован на пять игр после того, как ему была показана красная карточка за резкий протест судье и неэтичные высказывания.

Представителю Агдама было вынесено предупреждение за оскорбительные высказывания болельщиков «Карабаха» в адрес судей.

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