Тренер "Карабаха": "В финале Кубка нас может ждать сюрприз"

«В финале Кубка нас может ждать сюрприз. Иногда команда, которую вы считаете слабой, побеждает сильную. Атмосфера в таких матчах совершенно иная. Так что это будет сложный матч для обеих команд».

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил бывший игрок сборной Азербайджана по футболу Рауф Алиев, оценивая шансы «Карабаха» и «Сабаха», которым предстоит встретиться в финале Кубка страны.

36-летний специалист, который в настоящее время является главным тренером «Карабаха» U-15, отметил, что считает фаворитом пары агдамскую команду, за которую когда-то играл: «Если посмотреть на состав и игру команд сегодня, то можно сказать, что «Карабах» превосходит соперника. Поскольку наша команда официально выиграла Премьер-лигу, она сосредоточила все свое внимание на кубковой игре. Если «Сабах» не выиграет кубок, это может осложнить их работу. Ведь кубок - единственный шанс для них принять участие в еврокубках. Поскольку финал состоит из одного матча, обе команды очень серьезно подойдут к игре».

Отметим, что финальный матч Кубка Азербайджана, который состоится 31 мая на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, начнется в 19:00.

İdman.biz