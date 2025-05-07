Топ-7 в Премьер-лиге Азербайджана

До конца сезона 2024/25 Премьер-лиги Мисли по футболу осталось три тура.

Как сообщает İdman.biz, во всех 33 проведенных турах приняли участие всего семь игроков.

В "Шамахы" таких футболистов трое. Во всех матчах участвовали Арсен Агджабеков, Рикарду Фернандеш и Руфат Аббасов. Остальные четыре игрока представляют разные команды. Бернардо Диас («Араз-Нахчыван»), Эхтирам Шахвердиев («Кяпаз»), Леандро Андраде («Карабах») и Джесси Секидика («Сабах») также сыграли во всех 33 матчах.

Только один из этих игроков был незаменим и провел по 90 минут во всех встречах. Вратарь «Шамахы» Рикарду отыграл во всех матчах 90 минут. Всего он провел на поле 2970 минут.

Отметим, что в текущем сезоне приняли участие 282 футболиста.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz