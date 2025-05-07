"Карабах" ждет победу ПСЖ

Сегодня завершатся полуфиналы Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, результат матча ПСЖ - «Арсенал» важен и для чемпиона Азербайджана «Карабаха».

Встреча в Париже может решить судьбу команды Гурбана Гурбанова в Лиге чемпионов. Агдамской команде нужна победа чемпиона Франции по итогам двух матчей.

Если ПСЖ выйдет в финал, «Карабах» начнет самый престижный клубный турнир континента со второго квалификационного раунда, а не с первого. То есть этап пройдут не только парижане, но и наш чемпион.

Потому что если это произойдет, то в финале ПСЖ сыграет с «Интером». Обе эти команды уже вышли в групповой этап Лиги чемпионов из своих национальных лиг. Это означает, что команда, победившая в турнире, уже обеспечила себе место в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

После этого команда с наивысшим рейтингом в квалификационных раундах Лиги чемпионов напрямую выйдет в Этап лиги. Это «Олимпиакос», чемпион Греции. Представитель Пирея должен начать борьбу со второго квалификационного раунда. Однако если команда, которая выиграет Лигу чемпионов, уже прошла отбор на турнир, то греки автоматически проходят в Этап лиги.

Сокращение на одну команду во втором квалификационном раунде повлияет на команды, которым предстоит играть в первом раунде. Отсюда две команды с наивысшим рейтингом перейдут в следующий раунд - это «Слован» и «Карабах».

Это не первый подобный случай. «Карабах» ранее также начал соревнования со второго квалификационного раунда.

Если же в финал Лиги чемпионов пройдет не ПСЖ, а «Арсенал», это не означает, что чемпион Азербайджана не сможет попасть напрямую во второй квалификационный раунд. «Канониры» могут попасть в Лигу чемпионов от Англии после предстоящих туров Премьер-лиги. И тогда «Карабах» вместе со «Слованом» снова шагнут из первого квалификационного раунда во второй. Лондонцы, занимающие второе место с 67 очками за три тура до конца, могут справиться с этой задачей в следующей игре.

Если «Арсенал» одолеет ПСЖ, но не выйдет в Лигу чемпионов из чемпионата, надежды «Карабаха» будут связаны с финалом. Тогда освобождение нашего представителя от участия в первом раунде будет зависеть от победы «Интера» над лондонцами 31 мая.

Отметим, что матч ПСЖ - «Арсенал» начнется в 23:00. Парижане выиграли первый матч в Лондоне со счетом 1:0.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz