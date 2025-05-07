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Яшар Вахабзаде: "Когда приходит спонсор, тренер обязательно должен быть иностранным?"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Мая 2025 13:33
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Яшар Вахабзаде: "Когда приходит спонсор, тренер обязательно должен быть иностранным?"

«У «Кяпаза» не было спонсора и условий, поэтому работали местные тренеры. Теперь, когда есть база и тренировочное поле, надо обязательно приглашать иностранца на должность главного тренера?»

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил бывший главный тренер «Кяпаза» Яшар Вахабзаде.

Опытный специалист прокомментировал информацию о приглашении Мирчи Редника на пост главного тренера гянджинской команды:

«Из-за каких успехов везут Мирчу Редника? Что он сделал с большим бюджетом в «Хазар Лянкяране», каких успехов добился? Я за то, чтобы Азер Багиров остался. Он делает все возможное, чтобы команда осталась в Премьер-лиге. Когда приходит спонсор, тренер обязательно должен быть иностранным? Что случилось с нашими собственными наставниками? Они много работали и учились категории PRO. Они своей работой доказывают, что достойны работать в Премьер-лиге. Я категорически против прихода Редника. Если после улучшения условий не будет результатов, можно поменять тренера. Нужно доверять своим, местным наставникам».

Отметим, что в прессе появились новости о том, что «Кяпаз» достиг предварительной договоренности с румынским специалистом и стороны могут подписать трехлетний контракт. 63-летний румын ранее тренировал «Хазар Лянкяран».

İdman.biz

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