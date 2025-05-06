Определен победитель турнира по мини-футболу среди государственных учреждений

В Баку завершился III турнир по мини-футболу среди государственных структур, организованный Министерством молодежи и спорта, АФФА и Федерацией мини-футбола Азербайджана в честь памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передаёт İdman.biz, соревнования прошли на территории Бакинской теннисной академии. В матче за третье место встретились команды Министерства внутренних дел и Агентства водных ресурсов Азербайджана. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались представители МВД — 4:1, обеспечив себе бронзовые медали турнира.

Церемония продолжилась показом видеоролика, посвящённого турниру. Команда «Гимнастика для всех» порадовала зрителей интересным и весёлым выступлением, а музыкальная группа Mardan Band придала мероприятию особую атмосферу своими номерами.

Перед финальным матчем прозвучал Государственный гимн Азербайджана, после чего минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и героев, павших за территориальную целостность страны.

В решающей игре встретились Министерство юстиции и Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Уверенную победу со счётом 2:0 одержало Министерство юстиции, став победителем III турнира по мини-футболу.

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