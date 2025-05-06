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Самые молодые команды Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК

Азербайджанский футбол
Новости
6 Мая 2025 18:04
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Самые молодые команды Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК

После того, как футболист «Карабаха» Амин Рзаев завоевал титул самого молодого дебютанта сезона в Премьер-лиге Мисли, интерес представляет средний возраст игроков команд.

İdman.biz определил самую молодую и самую возрастную команды чемпионата.

Это стало возможным благодаря выступлениям игроков, которые сыграли не менее одной минуты в этом сезоне. Всего в чемпионате приняли участие 282 футболиста. Их средний возраст сегодня составляет 26 лет и 337 дней. Подчеркнем еще один факт: шестеро из этих игроков играли за две разных команды.

Интересный момент связывает список самых молодых команд и турнирную таблицу Премьер-лиги. Четыре самые молодые команды заняли последние места.

Аутсайдер «Сабаил» сделал ставку на молодых. Другая команда с игроками моложе 26 лет, «Кяпаз», занимает девятое место в Премьер-лиге. «Сумгайыт» и «Шамахы» находятся немного выше.

Команды с высоким средним возрастом игроков имеют наибольшие шансы завоевать награды. Среди «старых» команд только «Нефтчи» ни на что не претендует. Представитель столицы считается молодым только по сравнению с «Араз-Нахчываном». Средний возраст чемпиона «Карабаха», серебряного призера «Зиря» и все еще имеющего шансы на бронзу «Туран Товуза» превысил 27 лет.

1. «Сабаил» (28 игроков) – 25 лет 254 дня
2. «Кяпаз» (32 игрока) – 25 лет 313 дней
3. «Сумгайыт» (32 игрока) – 26 лет
4. «Шамахы» (30 игроков) – 26 лет 2 дня
5. «Сабах» (29 игроков) – 26 лет 245 дней
6. «Туран Товуз» (28 игроков) – 27 лет 119 дней
7. «Зиря» (26 игроков) – 27 лет 134 дня
8. «Карабах» (29 игроков) - 27 лет 274 дня
9. «Нефтчи» (30 игроков) – 27 лет 307 дней
10. «Араз-Нахчыван» (24 игрока) – 29 лет 52 дня

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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