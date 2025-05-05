Истощенный лимит "Сабаила" и обеспокоенные соседи – АНАЛИЗ

Перед последними тремя турами Мисли Премьер-лиги остаётся три команды, которые всё ещё рискуют вылететь в Первый дивизион.

Как сообщает İdman.biz, вместе с аутсайдером чемпионата – бакинским "Сабаилом", в зоне риска остаются также "Сумгайыт" и "Кяпаз", которые ещё не обеспечили себе место в элите.

Однако уже после матчей ближайших выходных как минимум одна из этих команд сможет облегчённо вздохнуть.

Лимит потерь очков исчерпан

Лимит потерь очков у "Сабаила" в Премьер-лиге официально исчерпан. Клубу из Баку необходимо побеждать во всех оставшихся трёх матчах и надеяться на благоприятные исходы в других играх. Любая потеря очков отправит "Сабаил" в Первый дивизион. В предстоящем туре подопечные Эльвина Мамедова выйдут на поле раньше остальных. 10 мая "моряки" примут "Зиря". В случае потери очков хозяева простятся с Премьер-лигой.

Оставшиеся матчи "Сабаила":

34 тур. «Зиря» (дома)

35 тур. «Нефтчи» (в гостях)

36 тур. «Сумгайыт» (дома)

Одного очка может хватить

Оставшиеся два кандидата на вылет встретятся между собой. В матче в Товузе "Сумгайыту" будет достаточно не проиграть. Один набранный балл обеспечит подопечным Вагифа Джавадова место в элите — конечно, если накануне "Сабаил" потеряет очки. Если "Зиря" не проиграет "Сабаилу", то матч "Кяпаз" – "Сумгайыт" потеряет турнирное значение.

Оставшиеся матчи "Сумгайыта"

34 тур. «Кяпаз» (в гостях)

35 тур. «Туран Товуз» (дома)

36 тур. «Сабаил» (в гостях)

Клуб из Гянджи мечтает о победе

Команде "Кяпаз" хватит одной победы, чтобы остаться в Премьер-лиге. Даже если "Сабаил" выиграет все оставшиеся матчи, 3 очка сохранят прописку "Кяпаза" в элите. Подопечные Азера Багирова намерены решить всё уже в ближайшей игре, ведь впереди у них два сложных поединка.

Оставшиеся матчи "Кяпаза"

34 тур. «Сумгайыт» (дома)

35 тур. «Карабах» (дома)

36 тур. «Туран Товуз» (в гостях)

Отметим, что матчи 34-го тура пройдут с 9 по 11 мая.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz