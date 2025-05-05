Гара Гараев: "Не собираюсь останавливаться на отметке 350"

Полузащитник «Араз-Нахчывана» Гара Гараев провёл 350-й матч в чемпионатах Азербайджана и отметил это достижение благодарностью всем, кто помогал ему на протяжении карьеры, передает İdman.biz.

«Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия к тому, чтобы я провёл 350 матчей в чемпионатах Азербайджана. Я проделал большой путь, чтобы достичь этой цифры. Для этого нужно обладать сильным характером, правильным мышлением, дисциплиной и поддерживать физическую форму. Слава Богу, мне удалось всё это сохранить».

Опытный хавбек заявил, что не планирует завершать карьеру и намерен продолжать выступления в элите:

«Я не собираюсь останавливаться на 350. Моя цель — провести как можно больше матчей, пока позволяет физическое состояние. Каждый мой матч с самого первого дня имеет значение, у каждого своя история, своё место, своя память. Я всегда стремился быть достойным азербайджанского футбола и буду продолжать в том же духе».

Напомним, в 33-м туре Премьер-лиги «Араз-Нахчыван» сыграл вничью с «Сабахом» — 1:1.

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