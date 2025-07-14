"Араз-Нахчыван" уступил "Коньяспору" на сборах в Турции

Сегодня «Араз-Нахчыван» провел третий товарищеский матч в рамках тренировочного сбора в Турции, сыграв с представителем Суперлиги — турецким «Коньяспором». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1, сообщает İdman.biz.

Единственный гол азербайджанской команды забил Рамон, доведя счет до 1:2. Примечательно, что этот спарринг изначально не был в плане подготовки, но позже был включен в график по решению тренерского штаба во главе с Эльмаром Бахшиевым.

Ранее «Араз-Нахчыван» разгромил «Байбуртспор» со счетом 14:0 и сыграл вничью с «Аланьяспором» — 0:0. Заключительный контрольный матч сборов состоится 17 июля против «Трабзонспора».

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