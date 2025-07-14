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Сборная Франции готовит мощный состав на ЧМ-2026: с кем столкнется сборная Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
14 Июля 2025 19:16
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Сборная Франции готовит мощный состав на ЧМ-2026: с кем столкнется сборная Азербайджана

Издание Goal проанализировало нынешний состав сборной Франции, который может выступить на чемпионате мира 2026 года. Учитывая, что в отборочном цикле ЧМ-2026 французы являются соперниками сборной Азербайджана, данный материал актуален и для азербайджанского футбола, сообщает İdman.biz.

Отмечается, что сборная Франции, двукратный чемпион мира, готовит мощный состав на грядущий мундиаль. После поражения в финале 2022 года от Аргентины команда Дидье Дешама полна решимости вновь подняться на вершину мирового футбола.

Основу команды составят звезды мирового уровня — Килиан Мбаппе (ныне в «Реал Мадриде») и Усман Дембеле («ПСЖ»), а также креативный полузащитник Микаэль Олисе («Бавария»). В центре поля ключевую роль сыграет связка Аурельен Тчуамени – Адриен Рабьо, а на флангах защиты ждут выхода Тео Эрнандеса и Жюля Кунде. Вратарскую позицию с большой долей вероятности займет Майк Меньян из «Милана».

Франция обладает невероятной глубиной на всех позициях: от юных талантов вроде Воррена Заире-Эмери и Ленни Йоро до опытных бойцов, таких как Коман, Нкунку и Павар. В атаке, помимо Мбаппе и Дембеле, на мундиале могут сыграть Маркус Тюрам («Интер») и перспективный Брадли Баркола («ПСЖ»).

Ожидаемый стартовый состав Франции на ЧМ-2026 (схема 4-2-3-1):
Меньян; Кунде, Конате, Салиба, Тео Эрнандес; Рабьо, Тчуамени; Дембеле, Олисе, Мбаппе; Тюрам.

С таким подбором игроков Франция по праву считается одним из главных фаворитов турнира, который пройдет с июня по июль 2026 года в США, Канаде и Мексике. Остается только надеяться, что тренерскому штабу сборной Азербайджана удастся найти способ сдержать столь сильную и звездную команду и попытаться отобрать у нее очки в отборочном цикле.

Добавим, что соперниками национальной команды в этом цикле также являются сборные Украины и Исландии.

İdman.biz

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