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Эльмар Бахшиев: "Матч с "Коньяспором" не входил в наши планы"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Июля 2025 22:40
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Эльмар Бахшиев: "Матч с "Коньяспором" не входил в наши планы"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев после товарищеского матча с турецким "Коньяспором" (1:2) заявил, что остался доволен действиями своей команды, несмотря на поражение, передает İdman.biz.

"Этот матч изначально не был в планах. Мы приняли решение сыграть с "Коньяспором" всего за два дня. За три дня до этого провели матч против "Аланьяспора". Несмотря на плотный график и изменения в обороне, ребята старались выполнять установку. Были ошибки, соперник ими воспользовался, но в товарищеских матчах главное — не результат, а то, как игроки себя проявляют на поле", — отметил Бахшиев.

Напомним, что "Араз-Нахчыван" примет участие в Лиге конференций. Первый матч против кипрского "Ариса" состоится 24 июля в Баку, ответная игра — 31 июля в Греции.

İdman.biz

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