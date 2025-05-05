Румынский тренер подтвердил факт переговоров с клубом Премьер-лиги Азербайджана

Главный тренер румынского клуба УТА Мирча Редник подтвердил, что ведёт переговоры с гянджинским «Кяпазом».

Как передаёт İdman.biz со ссылкой на Prosport, специалист отметил, что в финансовом плане руководство клуба из Гянджи смогло его убедить. Однако окончательное решение пока не принято — стороны ожидают завершения текущего сезона.

«В УТА я работаю волонтёром, потому что в клубе задерживают зарплаты», — добавил Редник, комментируя свою текущую ситуацию.

Параллельно в «Кяпазе» разгорелся скандал: переговоры с новым тренером вызвали недовольство у нынешнего наставника Азера Багирова. По информации СМИ, он отказался выводить команду на оставшиеся четыре матча сезона и хотел подать в отставку. Однако руководство клуба убедило специалиста доработать до конца чемпионата.

Напомним, Мирча Редник уже работал в Азербайджане: в сезоне 2010/11 он возглавлял «Хазар-Лянкяран», который в настоящее время не функционирует.

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