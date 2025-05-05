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Афтандил Гаджиев: "Амин был среди талантливых футболистов, которых я увидел с первого дня прибытия в академию"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Мая 2025 16:49
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Афтандил Гаджиев: "Амин был среди талантливых футболистов, которых я увидел с первого дня прибытия в академию"

Координатор академии «Карабаха» Афтандил Гаджиев дал оценку дебютному матчу молодого футболиста Амина Рзаева, который вышел на поле в матче против «Сумгайыта» в XXXIII туре Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, специалист рассказал Report, что у игрока сформировался ряд компонентов, характерных для профессиональных футболистов.

Представитель клуба отметил, что футболисту еще много над чем предстоит работать:

«Среди талантливых футболистов, которых я увидел с первого дня, когда пришел в академию, был и Амин. Чем больше я узнавал его, тем больше думал, что он талантлив. Но это не значит, что он полностью подготовленный, профессиональный футболист. Есть много факторов, над которыми ему нужно работать. В нем сформировались многие компоненты, характерные для профессиональных футболистов. Мы все были рады, что он дебютировал в основной команде в возрасте 15 лет. Отныне от него многое будет зависеть на тренировках и в матчах».

Гаджиев выделил физические данные защитника как его лучшую черту:

«Он быстрый, крайний, левоногий футболист. В целом он может играть на нескольких позициях. Он также может играть как левый крайний полузащитник или левый стоппер. Он склонен к атаке, ему нравится в них участвовать. Он запомнился своими голами и передачами в чемпионатах младших возрастных групп. Его лучшая черта в том, что он крупнее своих сверстников. Амин выделяется физически. Он способен выйти на первый план в важных играх. Но ему нужно развиваться комплексно. Рзаеву нужно набираться опыта по мере игры. Поскольку он защитник, ему нужно больше работать над этим аспектом. Но на какой позиции Амин будет больше развиваться, станет известно в будущем».

Отметим, что Амин Рзаев вышел на поле вместо Эмина Джафаргулиева на 84-й минуте матча с «Сумгайытом». Он дебютировал в возрасте 15 лет и 204 дней.

İdman.biz

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