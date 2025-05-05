5 Мая 2025
RU

38 соперников для азербайджанских команд в Лиге конференций

Азербайджанский футбол
Новости
5 Мая 2025 16:31
16
38 соперников для азербайджанских команд в Лиге конференций

38 команд примут участие в первой жеребьевке сезона 2025/26 Лиги конференций по футболу.

Как сообщает İdman.biz, они являются потенциальными соперниками двух команд, которые будут представлять Азербайджан.

В первом квалификационном раунде 52 команды сформируют 26 пар. Названия 26 из них уточнены.

26 победителей присоединятся к 62 командам, освобожденным от первого раунда. Также известны 12 команд, которые начнут соревнование непосредственно с этого этапа.

Представители Азербайджана также начнут Лигу конференций со второго квалификационного раунда. В этом турнире примут участие две из трех следующих команд - «Зиря», «Араз-Нахчыван» и «Туран Товуз».

Лига конференций

Первый квалификационный раунд

Сеяные

«Шемрок Роверс» (Ирландия)
ХИК (Финляндия)
«Клаксвик» (Фарерские острова)
«Викингур» (Исландия)
«Ларн» (Северная Ирландия)
«Пайде» (Эстония)
«Сент Патрик» (Ирландия)

Несеяные

«Даугавпилс» (Латвия)
СЖК (Финляндия)
«Рунавик» (Фарерские острова)
«Хегельман» (Литва)
«Нымме Калью» (Эстония)
«Динамо» (Тирана, Албания)
ОФК (Черногория)
«Пенибонт» (Уэльс)
«Спаэри» (Грузия)

Неопределенные

«Жальгирис» (Каунас, Литва)
«Ордабасы» (Казахстан)
«Торпедо» (Беларусь)
«Сент Жозеф» (Гибралтар)
«Дила» (Грузия)
«Ауда» (Латвия)
«Неман» (Беларусь)
«Магпис» (Гибралтар)
«Торпедо» (Грузия)
«Валур» (Исландия)

Второй квалификационный раунд

Неопределенные

«Викинг» (Норвегия)
«Русенборг» (Норвегия)
АИК (Швеция)
«Жилина» (Словакия)
«Астана» (Казахстан)
«Ильвес» (Финляндия)
«Дроэда» (Ирландия)
«Торсхавн» (Фарерские острова)
«Рига» (Латвия)
«Акурейри» (Исландия)
«Данганнон» (Северная Ирландия)
«Банга» (Литва)

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда состоится 17 июня, а второго - на следующий день.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Афтандил Гаджиев: "Амин был среди талантливых футболистов, которых я увидел с первого дня прибытия в академию"
16:49
Азербайджанский футбол

Афтандил Гаджиев: "Амин был среди талантливых футболистов, которых я увидел с первого дня прибытия в академию"

Представитель клуба отметил, что футболисту еще много над чем предстоит работать
Матеуш Кохальски: "Сумгайыт" боролся хорошо, хотя и проиграл"
15:09
Азербайджанский футбол

Матеуш Кохальски: "Сумгайыт" боролся хорошо, хотя и проиграл"

25-летний вратарь также прокомментировал матч с "Араз-Нахчываном" в следующем туре
Кто выиграет бронзу: "Араз-Нахчыван" или "Туран Товуз"?
14:41
Азербайджанский футбол

Кто выиграет бронзу: "Араз-Нахчыван" или "Туран Товуз"?

Сократить такой разрыв за три тура кажется непосильной задачей
"Сумгайыт" попрощается с Вагифом Джавадовым?
14:05
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" попрощается с Вагифом Джавадовым?

Объявление этого решения отложено до конца мая
Что ждет "Карабах" в Лиге чемпионов?
12:38
Азербайджанский футбол

Что ждет "Карабах" в Лиге чемпионов?

Если чемпион Азербайджана начнет с первого квалификационного раунда, известны восемь его потенциальных соперников
15-летние в 15 сезонах: Амин Рзаев на третьем месте
11:44
Азербайджанский футбол

15-летние в 15 сезонах: Амин Рзаев на третьем месте

Защитник, вышедший на поле в конце домашнего матча XXXIII тура (2:0) против «Сумгайыта», дебютировал в возрасте 15 лет и 204 дней

Самое читаемое

"Большой шлем": азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали
3 Мая 17:55
Дзюдо

"Большой шлем": азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали

После первого дня турнира в активе нашей команды одна золотая медаль, завоеванная Балабеем Агаевым (60 кг)
Первый потенциальный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы
3 Мая 15:35
Азербайджанский футбол

Первый потенциальный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы

На данный момент определились лишь три команды, которые примут участие в первом раунде турнира
Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО - ФОТО
3 Мая 09:37
Кикбоксинг

Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО - ФОТО

Наш представитель выступил в турнире ONE Fight Nights
Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы
16:12
Борьба

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы

Он умер от сердечной недостаточности в возрасте 69 лет