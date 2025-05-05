Матеуш Кохальски: "Сумгайыт" боролся хорошо, хотя и проиграл"

«Мы провели хорошую игру. Рад, что мы победили. Мы набрали еще три очка. Все хорошо. Несмотря на то, что «Сумгайыт» проиграл, он хорошо боролся».

Как сообщает İdman.biz, вратарь «Карабаха» Матеуш Кохальски прокомментировал Futbolxeber.az победу со счетом 2:0 над «Сумгайытом» в 33-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Польский вратарь выразил свою радость от того, что впервые выиграл чемпионат с «Карабахом»:

«Это потрясающее чувство - быть чемпионом. В следующем сезоне мы будем выступать в Лиге чемпионов. Я мечтаю сыграть в этом турнире. Не только я, думаю, каждый футболист мечтает сыграть в главном клубном турнире на континенте».

Он подчеркнул, что проблем с мотивацией в следующих матчах у них не возникнет:

«Да, мы уже обеспечили себе чемпионство. Для нас не важны предстоящие туры. Однако это никак не может повлиять на нашу мотивацию. Мечта каждого - побеждать в каждом матче. Главный тренер в этих играх делает ротации. В нашей команде сильная конкуренция. Каждый борется за свою позицию».

25-летний вратарь также прокомментировал матч с «Араз-Нахчываном» в следующем туре:

«Будет сложно. «Араз-Нахчыван» играет очень хорошо. Они также очень сильны физически. С ними всегда трудно бороться. Однако наша цель - победить, как и в каждом матче».

Кохальски заявил, что продолжит работать на благо «Карабаха» в следующем сезоне:

«В «Карабахе» меня все устраивает. Плюс ко всему, у меня есть еще двухлетний контракт с клубом».

İdman.biz