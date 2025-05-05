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Кто выиграет бронзу: "Араз-Нахчыван" или "Туран Товуз"?

Азербайджанский футбол
Новости
5 Мая 2025 14:41
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Кто выиграет бронзу: "Араз-Нахчыван" или "Туран Товуз"?

Накануне последних трех туров Премьер-лиги Мисли по футболу неизвестен обладатель лишь одной из наград.

Как сообщает İdman.biz, бронзовая медаль чемпионата, в котором «Карабах» завоевал золото, а «Зиря» - серебро, еще ждет своего обладателя.

После 33 туров на место в тройке лидеров осталось два претендента. «Араз-Нахчыван» занимает третье место с 55 очками. «Туран Товуз», занимающий четвертое место, отстает на шесть баллов.

Сократить такой разрыв за три тура кажется непосильной задачей. Но календарь не обещает хорошего финала для «Араз-Нахчывана».

Команда Эльмара Бахшиева уже в эти выходные может обеспечить себе бронзовую медаль и место в Лиге конференций. Для этого представителю Нахчывана нужно не проиграть «Карабаху» и надеяться, что «Туран Товуз» наберет меньше очков в матче с «Нефтчи». То есть, если победит команда Эльмара Бахшиева, товузцы не должны победить. Если же «Араз-Нахчыван» сыграет вничью, то «Туран Товуз» должен проиграть.

«Араз-Нахчывану» необходимо четыре очка для завоевания бронзы независимо от результатов «Туран Товуза». Двое из соперников являются сильнейшими в чемпионате - «Карабах» и «Зиря». Конечно, для участников, уже завоевавших золото и серебро, финиш - это формальность, но отобрать у них очки не так-то просто. Представителю автономной республики также предстоит непростая поездка в Шамахы.

График игр «Туран Товуза» кажется более легким. «Нефтчи», проводящий неудачный сезон, можно обыграть дома, а «Сумгайыт» - на выезде. В последнем туре на домашнем стадионе товузцев состоится западное дерби против «Кяпаза». Не исключено, что команда Курбана Бердыева наберет в этих матчах девять очков. Но даже победной серии может оказаться недостаточно.

Последние три матча «Араз-Нахчывана»:
XXXIV тур. "Карабах" (в гостях)
XXXV тур. "Шамахы" (в гостях)
XXXVI тур. "Зиря" (дома)

Последние три игры «Туран Товуза»:
XXXIV тур. "Нефтчи" (дома)
XXXV тур. "Сумгайыт" (в гостях)
XXXVI тур. "Кяпаз" (дома)

Отметим, что игры XXXIV тура пройдут 9-11 мая.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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