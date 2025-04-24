Самир Мусаев: "Нефтчи" должен решить свои внутренние проблемы" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с ветераном-футболистом «Карабаха» Самиром Мусаевым.

- Завершился полуфинальный этап Кубка Азербайджана. «Карабах» и «Сабах» уже в финале. Как вы оцениваете матчи, которые состоялись вчера?

- В результате матча «Карабах» - «Араз-Нахчыван» нет ничего удивительного. Несмотря на поражение представителя Агдама в первой игре, любой, кого спросили бы об этом, сказал бы, что они выйдут в финал. Так и произошло. В матче «Сабах» - «Нефтчи» ситуация была немного иной. Поскольку это команды одного уровня, в любой момент можно было ожидать чего угодно. У кого было больше желания, тот и победил. Однако я заранее думал, что «Сабах» вряд ли упустит преимущество, достигнутое в первой игре.

- Пенальти, который не был назначен в матче «Карабах» - «Араз-Нахчыван». Некоторые утверждают, что решение было несправедливым. Что вы думаете по этому поводу?

- Даже если бы был назначен тот пенальти, результат все равно бы не изменился. Все равно «Карабах» забил бы четыре гола и прошел. Если мы не доверяем судье, есть система VAR. Если VAR не показывает пенальти, то это значит, что пенальти нет. Поверьте, если бы был назначен пенальти в ворота «Карабаха», половина страны сказала бы, что пенальти не было. В любом случае мы должны уважать решение судьи.

- Вы присоединяетесь к тем, кто призывает главного тренера «Нефтчи» Самира Абасова уйти в отставку?

- Я всегда говорил и говорю еще раз, что тренера нельзя назначать на один год. Самый реальный пример этого - «Карабах» и Гурбан Гурбанов. Ни один тренер не может добиться чего-либо за один год, это невозможно. Наши клубы должны изменить этот подход. Пришел тренер, не дал результата, он должен уйти через три месяца. Так не бывает. Специалисту нужно время, чтобы показать свою работу. В мировом футболе тренеры не меняются каждые три месяца, это только в Азербайджане. «Нефтчи» меняет восемь тренеров за год. Это не приведет к результату. По моему мнению, Самиру Абасову нужно дать два-три года, дать зеленый свет, чтобы он мог сформировать свой состав.

- Самир Абасов также поднял вопрос состава на пресс-конференции после игры. Как вы думаете, этот фактор является для него щитом или главной причиной поражения?

- Я не хочу вмешиваться в их внутренние дела. Но я обязательно должен это сказать. Когда Самир пришел в команду, он знал, кто будет в составе, так почему же он заранее согласился? Эту сторону вопроса тоже следует упомянуть. Когда приходит тренер, он должен либо сформировать свой состав, либо играть в футбол с тем составом, который у него есть. Каждый тренер формирует состав, который подходит его стилю игры.

- «Нефтчи» второй год подряд не попадает в еврокубки. Как вы думаете, это может быть справедливо по отношению к команде?

- Я не верю, что так может продолжаться. «Нефтчи» считается флагманом страны, одной из наших давних команд. Сначала они должны решить проблемы внутри клуба. В этом случае они смогут бороться за высокие места. Но пока в этом чемпионате есть «Карабах», все команды, включая «Нефтчи», будут бороться за следующие места.

- Как вы думаете, какая команда станет обладателем кубка?

- У «Карабаха» не было соперников в чемпионате страны, даже когда он играл и в первенстве, и в еврокубках. Представьте, что команда почти решила судьбу чемпионства и приложит все силы для успеха в кубке. Как вы думаете, какой результат можно ожидать в этом случае? Когда чемпионат начинается, нужно заранее отдавать первое место «Карабаху», чтобы другие команды могли бороться только за вторые и третьи места. В любом случае, в итоге чемпионом станет «Карабах». Я думаю, что они сделают «Золотой дубль» и в этом году.

Айтадж Сахяд

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