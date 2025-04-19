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Самир Абасов: "Не надо сваливать все поражения на меня"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Апреля 2025 22:32
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Самир Абасов: "Не надо сваливать все поражения на меня"

«Не надо сваливать все поражения на меня».

Как передает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов на пресс-конференции после матча 31-го тура Мисли Премьер-лиги, в котором его команда проиграла «Карабаху» со счетом 0:3.

Опытный специалист прокомментировал причины неудачи в азербайджанском дерби:
«Это азербайджанское дерби, и я понимаю тех, кто болеет за "Нефтчи". Сегодняшнее поражение от "Карабаха" тяжелое, но это не означает, что мы не заслуживаем выхода в Европу.

Мы хорошо начали игру. К сожалению, проиграли из-за индивидуальных ошибок, которые стали нашей бедой в этом сезоне. У нас были моменты, чтобы забить, но, к сожалению, не получилось. Если трезво анализировать, у соперника было больше возможностей. Что касается пропущенных голов — это вещи, которые регулярно случаются в каждом матче».

Айтадж Сахяд

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