Кади Борхес: "Победа над "Нефтчи" очень важна для нас" - ИНТЕРВЬЮ

Как сообщает İdman.biz, в интервью Report полузащитник "Карабаха", бразилец Кади Борхес рассказал о предстоящей игре с "Нефтчи" в XXXI туре Премьер-лиги Мисли по футболу и о шансах агдамской команды на чемпионство. Он особо подчеркнул, что его команда будет претендовать на успех в еврокубках в следующем сезоне и стремится подарить радость болельщикам.

- Сегодня вы встречаетесь с "Нефтчи" в Премьер-лиге. Каковы ваши ожидания от этого матча?

- Как всегда, мы нацелены на победу. Ничего не меняется. Наша цель - 3 очка. Однако я бы назвал игру с "Нефтчи" дерби. Наши матчи против этой команды вызывают большой интерес в Азербайджане. Надеюсь, что и этот раз не будет исключением. Всю неделю мы очень серьезно готовились к встрече. Атмосфера в команде очень хорошая. Надеюсь, что мы сможем подарить нашим болельщикам зрелищный футбол и порадуем их победой.

- "Карабах" может стать чемпионом в этом туре. Для этого команда должна победить "Нефтчи", а ближайший соперник агдамцев - команда "Зиря" - понести потери в матче с "Сумгаитом". Как вы думаете, сможете ли вы обеспечить себе золотые медали на этой неделе?

- Прежде всего, мы настраиваемся на игры. Наш принцип заключается в том, что после победного завершения одного матча мы сразу настраиваемся на следующий. Сейчас у нас есть шанс стать чемпионами. Мы осознаем эту ситуацию. Но пока думаем только о встрече с "Нефтчи". Победа для нас очень важна, потому в первую очередь мы должны выполнить стоящую перед нами задачу.

- Вы присоединились к команде во время зимнего перерыва и за последние 9 туров забили 5 голов, внеся свой вклад в победу команды в нескольких матчах. Ожидали ли вы, что ваши показатели такими будут высокими при возвращении в "Карабах"?

- Да, я чувствовал, что смогу хорошо выступать, потому что поставил перед собой цель улучшать качество игры каждый раз. Для меня важно все время развиваться. Правда, мои результаты неплохие, но амбиции гораздо выше. Я работаю над собой каждый день. Думаю, что мой потенциал это позволяет. Хочу добиваться успеха для себя и быть полезным "Карабаху".

- Когда вы пришли в "Карабах", команда уже "распрощалась" с Лигой Европы. Как вы думаете, если бы вы были в составе команды с начала текущего сезона, команда выступила бы лучше?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. Если бы я был в составе команды в начале сезона, возможно, результаты были бы даже хуже. Кто знает, может быть, мы даже не смогли бы получить путевку в Лигу Европы УЕФА. Трудно говорить гипотетически о прошлом. Целесообразнее говорит о будущем.

- Во время зимнего перерыва вы подписали с клубом контракт на 4 года. Смогут ли болельщики "Карабаха" увидеть от команды желаемую игру в еврокубках в ближайшие годы?

- Опять же, это гипотетический вопрос. Мы живем в реальной жизни и можем говорить об имеющих место событиях. У футбола много видимых и невидимых сторон. Трудно что-то предсказать и предугадать. Иногда бывает так, что ты играешь лучший матч в своей карьере, но проигрываешь. Или наоборот, ты не выступаешь блестяще, но победа остается за тобой.

Я могу только обещать, что как футболист выложусь по максимуму. Конечно, мои товарищи по команде также ставят перед собой большие цели. Мы все с оптимизмом смотрим в будущее. В следующем сезоне хотим успешно выступить в еврокубках. Но как это будет, покажет время.

- После ухода из "Карабаха" в 2022 году вы выступали в чемпионатах России и Венгрии. Можете сравнить премьер-лигу Азербайджана с этими чемпионатами?

- Могу несколько выделить чемпионат России. Организация игр и структура отличаются. Чемпионат проводится на более высоком уровне. Но с венгерской лигой большой разницы нет.

Качество футболистов, выступающих в Азербайджане, не сильно отличается от венгерских. Уровень матчей также. Могу отметить один момент: в Венгрии болельщики проявляют больший интерес к местному чемпионату. К сожалению, в Азербайджане это не так.

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