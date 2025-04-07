Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Необычный результат зафиксирован в Региональной лиге чемпионата Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в пятом туре.

Матч группы D между командами «Ширван ОСК» и «Эргунеш» (Физули) запомнился «голевым дождем». Представитель Ширвана забил в ворота гостей 18 безответных мячей. Один из футболистов команды Джавид Наджизаде отличился 13 раз.

Этот результат является новым рекордом сезона. Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут.

Отметим, что «Ширван ОСК» с девятью очками в четырех играх занимает второе место в группе, а «Эргунеш» с тремя баллами - шестое.

İdman.biz