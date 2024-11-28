Видади Рзаев: "Лион" победит"

«Желаю успехов «Карабаху» сегодня. Надеюсь, они выйдут в плей-офф. Но я сказал в своем интервью, что «Карабах» не сможет пройти в решающую стадию».

Как сообщает İdman.biz, об этом Видади Рзаев заявил Sport24.az.

Сегодня «Карабах» примет «Лион» в рамках пятого тура этапа Лиги Европы УЕФА. Футболист-ветеран поделился мыслями об игре за несколько часов до стартового свистка матча:

«Мой прогноз никогда не бывает верным. «Лион» победит. Скажу так, чтобы вышло наоборот (смеется). Это футбол, "Карабах" может победить. У нас есть один представитель в еврокубках, подождем. Они успешно сыграли против «Буде-Глимта». Соперником также была сильная команда. В конце матча Гурбан Гурбанов на это указал. Честно говоря, нам немного повезло».

İdman.biz