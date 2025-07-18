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Назначены судьи на матчи "Сабаха" в Лиге конференций

Азербайджанский футбол
Новости
18 Июля 2025 21:40
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Назначены судьи на матчи "Сабаха" в Лиге конференций

Стало известно, кто будет обслуживать матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским "Сабахом" и молдавским "Петрокубом", а также во сколько начнутся встречи, сообщает İdman.biz.

Первая игра состоится 24 июля на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Израиля во главе с Галем Лейбовичем. Его ассистентами будут Омер Барбиро и Йосси Бабайофф, а четвертым судьей назначен Декель Зино.

Ответный матч пройдет 31 июля на Bank Respublika Arena в Баку и начнется в 20:00. Главным арбитром назначен серб Данило Николич, помощниками выступят Милан Шутулович и Иван Микалачки, а четвертым судьей станет Иван Стаменкович.

İdman.biz

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