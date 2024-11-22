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Азербайджан на одном уровне с Сан-Марино

Азербайджанский футбол
Аналитика
22 Ноября 2024 16:50
68
Азербайджан на одном уровне с Сан-Марино

Определились лучшие сборные года в Европе.

İdman.biz сообщает, что учтены все матчи, сыгранные 54 командами-участницами соревнований под флагами ФИФА и УЕФА в течение 2024 года.

В 10 сыгранных матчах на счету сборной Азербайджана 2 победы, 2 ничьи и 6 поражений. Если считать по принципу 3-х очков за победу, то прибыль нашей команды составила 8 очков. Это в среднем 0,80 очка за матч.

По этому показателю сборная Азербайджана делит 44-46 места среди 54 европейских команд. У нашей команды такой же результат, как у Беларуси и Сан-Марино.

В 2024 году, который мы начали с Арифом Асадовым и продолжили с Фернанду Сантушем, сборной Азербайджана удалось обогнать только 8 команд. Это Израиль, Лихтенштейн, Эстония, Люксембург, Андорра, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан. К слову, только две последние команды в этом году не побеждали.

Лучшая за год - Испания. Германия занимает второе место, а Греция - третье. Все три команды набирали в среднем более 2,00 очка за матч. Правда, и Россия выиграла все свои матчи. Но наших северных соседей исключили из всех соревнований, проводимых под флагами ФИФА и УЕФА, поэтому они не вошли в число 54 сборных.

Отметим, что 6 из 10 игр сборной Азербайджана прошли в Лиге наций и 4 - в серии ФИФА, в рамках товарищеских матчей. Обе победы были именно в этих матчах. Наша команда обыграла Монголию 1:0 и Казахстан 3:2. В домашних матчах с Болгарией (1:1) и Эстонией (0:0) мы также не проиграли.

1

Испания

17

14

2

1

41-13

44

2,59

2

Германия

15

10

4

1

35-10

34

2,27

3

Греция

10

7

1

2

19-6

22

2,20

4-5

Молдова

10

6

2

2

15-9

20

2,00

Швеция

11

7

1

3

25-15

22

2,00

6

Португалия

16

9

4

3

31-16

31

1,94

7-8

Австрия

14

8

3

3

32-14

27

1,93

Италия

14

8

3

3

21-14

27

1,93

9

Чехия

13

7

3

3

25-17

24

1,85

10

Англия

17

9

4

4

29-13

31

1,82

11

Франция

16

8

5

3

22-13

29

1,81

12

Северная Ирландия

10

5

3

2

16-9

18

1,80

13

Румыния

14

7

4

3

25-13

25

1,79

14

Нидерланды

16

8

4

4

36-16

28

1,75

15

Словакия

14

7

3

4

23-13

24

1,71

16-18

Уэльс

10

4

5

1

13-9

17

1,70

Северная Македония

10

5

2

3

12-8

17

1,70

Норвегия

10

5

2

3

21-13

17

1,70

19

Косово

9

5

0

4

11-12

15

1,67

20

Исландия

12

6

1

5

19-20

19

1,58

21

Украина

14

6

4

4

19-17

22

1,57

22

Хорватия

13

5

5

3

20-17

20

1,54

23

Словения

15

5

8

2

17-15

23

1,53

24

Болгария

10

3

6

1

6-8

15

1,50

25

Дания

14

5

6

3

16-11

21

1,50

26

Турция

15

6

3

6

19-23

21

1,40

27-28

Венгрия

13

5

3

5

13-18

18

1,38

Грузия

13

5

3

5

17-15

18

1,38

29

Мальта

9

3

3

3

7-13

12

1,33

30

Швейцария

15

4

7

4

20-19

19

1,27

31

Польша

13

4

3

6

22-25

15

1,15

32

Бельгия

14

4

4

6

15-13

16

1,14

33

Гибралтар

10

2

5

3

6-8

11

1,10

34-35

Сербия

13

3

5

5

9-14

14

1,08

Албания

13

4

2

7

13-16

14

1,08

36-39

Ирландия

10

3

1

6

5-17

10

1,00

Кипр

10

3

1

6

11-21

10

1,00

Литва

10

3

1

6

9-12

10

1,00

Армения

10

3

1

6

12-15

10

1,00

40

Шотландия

13

3

3

7

13-22

12

0,92

41-43

Латвия

10

2

3

5

7-15

9

0,90

Фарерские острова

10

2

3

5

10-13

9

0,90

Черногория

10

3

0

7

8-14

9

0,90

44-46

Беларусь

10

1

5

4

3-14

8

0,80

Азербайджан

10

2

2

6

9-23

8

0,80

Сан-Марино

10

2

2

6

7-17

8

0,80

47

Израиль

9

2

1

6

10-20

7

0,78

48

Лихтенштейн

10

1

4

5

5-16

7

0,70

49

Эстония

12

2

2

8

11-24

8

0,67

50

Люксембург

10

1

3

6

5-16

6

0,60

51

Андорра

10

1

2

7

3-14

5

0,50

52

Финляндия

10

1

1

8

9-24

4

0,40

53

Босния и Герцеговина

9

0

2

7

5-23

2

0,22

54

Казахстан

10

0

1

9

4-27

1

0,10

-

Россия

5

5

0

0

26-0

15

3.00

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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