Азербайджан на одном уровне с Сан-Марино

Определились лучшие сборные года в Европе.

İdman.biz сообщает, что учтены все матчи, сыгранные 54 командами-участницами соревнований под флагами ФИФА и УЕФА в течение 2024 года.

В 10 сыгранных матчах на счету сборной Азербайджана 2 победы, 2 ничьи и 6 поражений. Если считать по принципу 3-х очков за победу, то прибыль нашей команды составила 8 очков. Это в среднем 0,80 очка за матч.

По этому показателю сборная Азербайджана делит 44-46 места среди 54 европейских команд. У нашей команды такой же результат, как у Беларуси и Сан-Марино.

В 2024 году, который мы начали с Арифом Асадовым и продолжили с Фернанду Сантушем, сборной Азербайджана удалось обогнать только 8 команд. Это Израиль, Лихтенштейн, Эстония, Люксембург, Андорра, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан. К слову, только две последние команды в этом году не побеждали.

Лучшая за год - Испания. Германия занимает второе место, а Греция - третье. Все три команды набирали в среднем более 2,00 очка за матч. Правда, и Россия выиграла все свои матчи. Но наших северных соседей исключили из всех соревнований, проводимых под флагами ФИФА и УЕФА, поэтому они не вошли в число 54 сборных.

Отметим, что 6 из 10 игр сборной Азербайджана прошли в Лиге наций и 4 - в серии ФИФА, в рамках товарищеских матчей. Обе победы были именно в этих матчах. Наша команда обыграла Монголию 1:0 и Казахстан 3:2. В домашних матчах с Болгарией (1:1) и Эстонией (0:0) мы также не проиграли.

1 Испания 17 14 2 1 41-13 44 2,59 2 Германия 15 10 4 1 35-10 34 2,27 3 Греция 10 7 1 2 19-6 22 2,20 4-5 Молдова 10 6 2 2 15-9 20 2,00 Швеция 11 7 1 3 25-15 22 2,00 6 Португалия 16 9 4 3 31-16 31 1,94 7-8 Австрия 14 8 3 3 32-14 27 1,93 Италия 14 8 3 3 21-14 27 1,93 9 Чехия 13 7 3 3 25-17 24 1,85 10 Англия 17 9 4 4 29-13 31 1,82 11 Франция 16 8 5 3 22-13 29 1,81 12 Северная Ирландия 10 5 3 2 16-9 18 1,80 13 Румыния 14 7 4 3 25-13 25 1,79 14 Нидерланды 16 8 4 4 36-16 28 1,75 15 Словакия 14 7 3 4 23-13 24 1,71 16-18 Уэльс 10 4 5 1 13-9 17 1,70 Северная Македония 10 5 2 3 12-8 17 1,70 Норвегия 10 5 2 3 21-13 17 1,70 19 Косово 9 5 0 4 11-12 15 1,67 20 Исландия 12 6 1 5 19-20 19 1,58 21 Украина 14 6 4 4 19-17 22 1,57 22 Хорватия 13 5 5 3 20-17 20 1,54 23 Словения 15 5 8 2 17-15 23 1,53 24 Болгария 10 3 6 1 6-8 15 1,50 25 Дания 14 5 6 3 16-11 21 1,50 26 Турция 15 6 3 6 19-23 21 1,40 27-28 Венгрия 13 5 3 5 13-18 18 1,38 Грузия 13 5 3 5 17-15 18 1,38 29 Мальта 9 3 3 3 7-13 12 1,33 30 Швейцария 15 4 7 4 20-19 19 1,27 31 Польша 13 4 3 6 22-25 15 1,15 32 Бельгия 14 4 4 6 15-13 16 1,14 33 Гибралтар 10 2 5 3 6-8 11 1,10 34-35 Сербия 13 3 5 5 9-14 14 1,08 Албания 13 4 2 7 13-16 14 1,08 36-39 Ирландия 10 3 1 6 5-17 10 1,00 Кипр 10 3 1 6 11-21 10 1,00 Литва 10 3 1 6 9-12 10 1,00 Армения 10 3 1 6 12-15 10 1,00 40 Шотландия 13 3 3 7 13-22 12 0,92 41-43 Латвия 10 2 3 5 7-15 9 0,90 Фарерские острова 10 2 3 5 10-13 9 0,90 Черногория 10 3 0 7 8-14 9 0,90 44-46 Беларусь 10 1 5 4 3-14 8 0,80 Азербайджан 10 2 2 6 9-23 8 0,80 Сан-Марино 10 2 2 6 7-17 8 0,80 47 Израиль 9 2 1 6 10-20 7 0,78 48 Лихтенштейн 10 1 4 5 5-16 7 0,70 49 Эстония 12 2 2 8 11-24 8 0,67 50 Люксембург 10 1 3 6 5-16 6 0,60 51 Андорра 10 1 2 7 3-14 5 0,50 52 Финляндия 10 1 1 8 9-24 4 0,40 53 Босния и Герцеговина 9 0 2 7 5-23 2 0,22 54 Казахстан 10 0 1 9 4-27 1 0,10 - Россия 5 5 0 0 26-0 15 3.00

Вугар Хейруллаев

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