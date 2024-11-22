Азербайджан на одном уровне с Сан-Марино

Определились лучшие сборные года в Европе.
İdman.biz сообщает, что учтены все матчи, сыгранные 54 командами-участницами соревнований под флагами ФИФА и УЕФА в течение 2024 года.
В 10 сыгранных матчах на счету сборной Азербайджана 2 победы, 2 ничьи и 6 поражений. Если считать по принципу 3-х очков за победу, то прибыль нашей команды составила 8 очков. Это в среднем 0,80 очка за матч.
По этому показателю сборная Азербайджана делит 44-46 места среди 54 европейских команд. У нашей команды такой же результат, как у Беларуси и Сан-Марино.
В 2024 году, который мы начали с Арифом Асадовым и продолжили с Фернанду Сантушем, сборной Азербайджана удалось обогнать только 8 команд. Это Израиль, Лихтенштейн, Эстония, Люксембург, Андорра, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан. К слову, только две последние команды в этом году не побеждали.
Лучшая за год - Испания. Германия занимает второе место, а Греция - третье. Все три команды набирали в среднем более 2,00 очка за матч. Правда, и Россия выиграла все свои матчи. Но наших северных соседей исключили из всех соревнований, проводимых под флагами ФИФА и УЕФА, поэтому они не вошли в число 54 сборных.
Отметим, что 6 из 10 игр сборной Азербайджана прошли в Лиге наций и 4 - в серии ФИФА, в рамках товарищеских матчей. Обе победы были именно в этих матчах. Наша команда обыграла Монголию 1:0 и Казахстан 3:2. В домашних матчах с Болгарией (1:1) и Эстонией (0:0) мы также не проиграли.
|
1
|
Испания
|
17
|
14
|
2
|
1
|
41-13
|
44
|
2,59
|
2
|
Германия
|
15
|
10
|
4
|
1
|
35-10
|
34
|
2,27
|
3
|
Греция
|
10
|
7
|
1
|
2
|
19-6
|
22
|
2,20
|
4-5
|
Молдова
|
10
|
6
|
2
|
2
|
15-9
|
20
|
2,00
|
Швеция
|
11
|
7
|
1
|
3
|
25-15
|
22
|
2,00
|
6
|
Португалия
|
16
|
9
|
4
|
3
|
31-16
|
31
|
1,94
|
7-8
|
Австрия
|
14
|
8
|
3
|
3
|
32-14
|
27
|
1,93
|
Италия
|
14
|
8
|
3
|
3
|
21-14
|
27
|
1,93
|
9
|
Чехия
|
13
|
7
|
3
|
3
|
25-17
|
24
|
1,85
|
10
|
Англия
|
17
|
9
|
4
|
4
|
29-13
|
31
|
1,82
|
11
|
Франция
|
16
|
8
|
5
|
3
|
22-13
|
29
|
1,81
|
12
|
Северная Ирландия
|
10
|
5
|
3
|
2
|
16-9
|
18
|
1,80
|
13
|
Румыния
|
14
|
7
|
4
|
3
|
25-13
|
25
|
1,79
|
14
|
Нидерланды
|
16
|
8
|
4
|
4
|
36-16
|
28
|
1,75
|
15
|
Словакия
|
14
|
7
|
3
|
4
|
23-13
|
24
|
1,71
|
16-18
|
Уэльс
|
10
|
4
|
5
|
1
|
13-9
|
17
|
1,70
|
Северная Македония
|
10
|
5
|
2
|
3
|
12-8
|
17
|
1,70
|
Норвегия
|
10
|
5
|
2
|
3
|
21-13
|
17
|
1,70
|
19
|
Косово
|
9
|
5
|
0
|
4
|
11-12
|
15
|
1,67
|
20
|
Исландия
|
12
|
6
|
1
|
5
|
19-20
|
19
|
1,58
|
21
|
Украина
|
14
|
6
|
4
|
4
|
19-17
|
22
|
1,57
|
22
|
Хорватия
|
13
|
5
|
5
|
3
|
20-17
|
20
|
1,54
|
23
|
Словения
|
15
|
5
|
8
|
2
|
17-15
|
23
|
1,53
|
24
|
Болгария
|
10
|
3
|
6
|
1
|
6-8
|
15
|
1,50
|
25
|
Дания
|
14
|
5
|
6
|
3
|
16-11
|
21
|
1,50
|
26
|
Турция
|
15
|
6
|
3
|
6
|
19-23
|
21
|
1,40
|
27-28
|
Венгрия
|
13
|
5
|
3
|
5
|
13-18
|
18
|
1,38
|
Грузия
|
13
|
5
|
3
|
5
|
17-15
|
18
|
1,38
|
29
|
Мальта
|
9
|
3
|
3
|
3
|
7-13
|
12
|
1,33
|
30
|
Швейцария
|
15
|
4
|
7
|
4
|
20-19
|
19
|
1,27
|
31
|
Польша
|
13
|
4
|
3
|
6
|
22-25
|
15
|
1,15
|
32
|
Бельгия
|
14
|
4
|
4
|
6
|
15-13
|
16
|
1,14
|
33
|
Гибралтар
|
10
|
2
|
5
|
3
|
6-8
|
11
|
1,10
|
34-35
|
Сербия
|
13
|
3
|
5
|
5
|
9-14
|
14
|
1,08
|
Албания
|
13
|
4
|
2
|
7
|
13-16
|
14
|
1,08
|
36-39
|
Ирландия
|
10
|
3
|
1
|
6
|
5-17
|
10
|
1,00
|
Кипр
|
10
|
3
|
1
|
6
|
11-21
|
10
|
1,00
|
Литва
|
10
|
3
|
1
|
6
|
9-12
|
10
|
1,00
|
Армения
|
10
|
3
|
1
|
6
|
12-15
|
10
|
1,00
|
40
|
Шотландия
|
13
|
3
|
3
|
7
|
13-22
|
12
|
0,92
|
41-43
|
Латвия
|
10
|
2
|
3
|
5
|
7-15
|
9
|
0,90
|
Фарерские острова
|
10
|
2
|
3
|
5
|
10-13
|
9
|
0,90
|
Черногория
|
10
|
3
|
0
|
7
|
8-14
|
9
|
0,90
|
44-46
|
Беларусь
|
10
|
1
|
5
|
4
|
3-14
|
8
|
0,80
|
Азербайджан
|
10
|
2
|
2
|
6
|
9-23
|
8
|
0,80
|
Сан-Марино
|
10
|
2
|
2
|
6
|
7-17
|
8
|
0,80
|
47
|
Израиль
|
9
|
2
|
1
|
6
|
10-20
|
7
|
0,78
|
48
|
Лихтенштейн
|
10
|
1
|
4
|
5
|
5-16
|
7
|
0,70
|
49
|
Эстония
|
12
|
2
|
2
|
8
|
11-24
|
8
|
0,67
|
50
|
Люксембург
|
10
|
1
|
3
|
6
|
5-16
|
6
|
0,60
|
51
|
Андорра
|
10
|
1
|
2
|
7
|
3-14
|
5
|
0,50
|
52
|
Финляндия
|
10
|
1
|
1
|
8
|
9-24
|
4
|
0,40
|
53
|
Босния и Герцеговина
|
9
|
0
|
2
|
7
|
5-23
|
2
|
0,22
|
54
|
Казахстан
|
10
|
0
|
1
|
9
|
4-27
|
1
|
0,10
|
-
|
Россия
|
5
|
5
|
0
|
0
|
26-0
|
15
|
3.00
Вугар Хейруллаев
İdman.biz