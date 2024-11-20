Определился новый главный тренер сборной U-21

Определилось имя нового главного тренера сборной U-21 по футболу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, место, оставленное Самиром Алиевым вакантным, будет занято местным специалистом.

Руководство АФФА планирует пригласить на эту должность Арифа Асадова. По данным источника, в этом вопросе достигнута устная договоренность. Назначение будет официально оформлено на следующем заседании исполкома.

Отметим, что Асадов покинул сборную после назначения в сборную Фернанду Сантуша и в настоящее время работает инструктором на тренерских курсах АФФА.

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