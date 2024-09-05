5 Сентября 2024
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АФФА наградила Максима Медведева

Азербайджанский футбол
Новости
5 Сентября 2024 20:34
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АФФА наградила Максима Медведева

Максим Медведев, завершивший карьеру профессионального футболиста, получил награду от АФФА.

Как сообщает İdman.biz, он был награжден перед матчем между Азербайджаном и Швецией в первом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Максиму Медведеву, многие годы защищавшему честь сборной Азербайджана, за заслуги перед футболом страны вручен памятный подарок. Сархан Гаджиев, исполнительный вице-президент АФФА, и Рашад Садыхов, главный тренер «Зире», вручили ему символическую награду - форму сборной Азербайджана в рамке.

Отметим, что в период с 2009 по 2022 годы Максим Медведев провел за сборную 81 игру и забил 4 гола.

İdman.biz

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