5 Сентября 2024
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Лучший бомбардир чемпионата Португалии против сборной Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
5 Сентября 2024 15:50
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Лучший бомбардир чемпионата Португалии против сборной Азербайджана

Хотя в нынешнем составе сборной Швеции нет таких звездных нападающих, как Златан Ибрагимович и Хенрик Ларссон, некоторые имена можно выделить.

İdman.biz сообщает, что в первую очередь следует отметить Виктора Дьёкереша: 26-летний футболист в новом сезоне отличился уже 7 раз в 4 матчах, а его "Спортинг" на вершине турнирной таблицы португальской лиги.

В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром в Португалии с 29 голами. В марте 2023 года Дьёкереш, на счету которого 6 мячей в 20 играх за сборную Швеции, отличился также во встрече с нашей командой.

Густав Нильссон с 2 голами является самым результативным игроком Швеции в этом году, а всего на его счету 3 гола за сборную. 27-летний форвард забил 2 мяча в 6 матчах за бельгийский «Брюгге» в новом сезоне.

Александр Исак с 21 голом один из самых результативных игроков Премьер-лиги прошлого сезона, в этом сезоне в трех играх за "Ньюкасл" отличился однажды.

İdman.biz

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