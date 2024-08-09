Состоялась встреча по подготовке Стратегии развития АФФА - ФОТО

Состоялась встреча с представителями прессы по поводу подготовки Стратегии развития АФФА.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии, прошедшем в административном здании организации, приняли участие руководитель проекта Эльчин Мамедов и пресс-секретарь Эльнур Мамедли.

Руководитель проекта по разработке Стратегии развития АФФА озвучил поставленные цели. Он сообщил, что будет подготовлена стратегия из 6 шагов:

«Мы будем сотрудничать с «Double Pass», УЕФА и «McKinsey & Company» для написания стратегии. Помимо всего этого, мы получили около 300 предложений от департаментов АФФА, Профессиональной футбольной лиги, клубов Премьер-лиги, клубов 1-й и 2-й лиги, Региональных федераций и других организаций. Нам важно мнение представителей СМИ».

В ходе встречи представители СМИ высказали свои предложения по направлению стратегии развития футбола страны и провели определенные обсуждения. Представители АФФА заявили, что будут работать над лучшими предложениями.

Полную реализацию недавно подготовленной стратегии АФФА планируется осуществить примерно через 4-5 лет.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz